한화, 국내 최초 스마트천공기 개발…건설현장 생산성 높인다

AI 핵심 요약beta
- 한화는 2일 국내 최초로 스마트천공기를 개발해 현장 실증을 마쳤다
- 스마트천공기는 설계정보로 천공 위치·방향·깊이를 실시간 안내한다
- 한화는 측량시간과 투입인력 감소 효과를 확인하고 시장 확대에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화가 기존 건설 장비에 디지털 기술을 접목한 스마트천공기를 국내 최초로 개발하고 현장 실증을 마쳤다. 측량과 작업 준비에 필요한 시간과 인력을 줄여 건설현장의 생산성을 높일 것으로 기대된다.
㈜한화 글로벌부문은 지난달 30일 충남 당진시 삼호개발 현장에서 한국건설기술연구원, 국립한국교통대학교와 함께 MG(Machine Guidance) 스마트천공기 현장 실증행사를 개최했다고 2일 밝혔다.
MG 스마트천공기는 기존 크롤러드릴에 센서와 디지털 안내장치를 추가한 장비다. 설계정보를 바탕으로 천공 위치와 방향, 깊이를 작업자에게 실시간으로 안내해 측량 시간을 줄이고 작업 정밀도를 높이는 방식이다.
한화는 지난 6개월간 진행한 실증에서 측량·마킹 등 준비 공정과 투입인력, 작업 손실시간이 감소하는 효과를 확인했다. 이번 결과는 스마트천공기 관련 건설공사 표준품셈 마련을 위한 기초자료로 활용될 예정이다.
한화는 자체 개발한 디지털 발파 통합 플랫폼 'HATS'를 통해 설계부터 천공, 장약, 기폭, 성과분석까지 공정을 관리하는 기술도 공급하고 있다.
한화는 향후 스마트천공기와 HATS를 연계한 디지털 서비스를 확대하고 국내외 건설·광산 시장 공략을 강화할 계획이다.
chanw@newspim.com