TS, '항공의 날' 국무총리 표창…예방 중심 안전관리 공로

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항공 위험정보 분석부터 드론 안전관리까지

UAM 종사자 표준 교육과정 추진도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국교통안전공단(TS)이 기존 항공교통부터 드론·도심항공교통(UAM)까지 항공안전관리 역량을 넓히고 있다.

한국교통안전공단(TS)는 지난달 30일 '제46회 항공의날' 기념식에서 항공안전과 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 수상했다. [사진=TS]

2일 TS는 지난 30일 서울 메이필드호텔에서 열린 '제46회 항공의 날' 기념식에서 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다.

이번 단체 표창은 예방 중심의 항공안전관리와 항공종사자 자격관리, 드론산업 지원, UAM 상용화 기반 조성 등에 기여한 공적을 인정받은 결과다.

공단은 항공안전자율보고를 통해 현장의 위해요인을 발굴하고 전문가 분석과 관계기관 협력으로 비행절차와 공항시설 등의 개선을 이끌어 왔다. 이를 통해 자율적인 항공안전문화 확산이라는 정부정책 목표 달성에 힘썼다.

공항운영자 중심의 자율보고 공유 협력체계는 국적항공사로 확대하고 있다. AI를 활용한 위험정보 분류·분석도 추진 중이다.

항공보안 분야에서는 '항공보안365' 서비스와 관계기관 합동홍보로 기내반입금지물품에 대한 국민의 이해와 이용 편의를 높였다. AI 기반 기내반입금지물품 자동판독 서비스도 자체 개발해 이용객이 여행 전 반입 가능 여부를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 지원한다.

항공종사자 자격관리에서는 업계 수요를 반영한 시험 운영과 응시자격 자가진단·자격 진위확인 서비스를 통해 자격취득과 확인 과정의 편의를 높였다. 올해는 범정부적인 국제민간항공기구(ICAO) 항공안전평가에 대비해 공단 수탁 분야의 국제기준 이행상태를 점검했다.

비행절차 분야에서는 민·군 합동공항 비행절차 전환 설계 태스크포스(TF)에 참여해 민·군 설계기준 일원화와 전환방안 마련에 핵심적인 역할을 수행했다. 전문인력과 기술역량을 활용한 전환 설계 및 기술협의도 지원하며 국내·국제기준에 부합하는 비행절차의 안정적인 전환과 국가 항공안전관리 전문성 강화에 기여하고 있다.

드론 분야에서는 비행금지구역 알림과 위험도별 사업체 점검, 배송로 안전성 검토 등을 통해 불법비행 예방과 안전한 드론서비스 확산을 뒷받침했다.

올해는 경찰 등 관계기관과 비행승인·국가공역정보를 연계·제공해 불법드론 대응을 강화하고 있다. 사고 발생 시기와 지역, 분야에 대한 데이터 분석을 바탕으로 농업드론 등 취약분야도 집중 관리한다.

배송드론의 비행데이터 분석과 안전관리체계 전산화를 추진해 운용 과정의 위험요인 관리 수준도 높이고 있다. 교육·시험과 인프라 운영, 기업지원 경험을 바탕으로 드론산업 활성화를 위한 해외 진출을 지원하고 비가시권·고중량 드론 운용 등 새로운 수요에 대응하는 자격체계를 마련했다.

UAM 분야에서는 상용화 지원업무 위탁기관으로서 자격·교육체계와 교통정보시스템 구축, 안전기준 개발 등 안전기반을 마련해 왔다.

올해는 UAM 운용·안전 분야 종사자의 역할과 직무를 반영한 표준 교육과정 개발을 추진한다. 기존 인재양성 협력을 현장에 필요한 전문인력의 교육·훈련 기반으로 구체화하는 작업이다.

정용식 공단 이사장은 "이번 수상은 현장의 위험정보를 실제 안전개선으로 연결하고, 국민이 체감할 수 있는 항공안전 서비스를 확대하기 위해 노력해 온 성과"라며 "앞으로도 데이터와 전문성에 기반한 예방 중심의 안전관리를 강화하고, 드론과 UAM 등 새로운 항공서비스가 안전하게 정착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 한국교통안전공단은 어떤 공로로 국무총리 표창을 받았나요?

A. 예방 중심의 항공안전관리와 항공종사자 자격관리, 드론산업 지원, 도심항공교통(UAM) 상용화 기반 조성에 기여한 공로를 인정받았습니다. 10월 30일 서울 메이필드호텔에서 열린 '제46회 항공의 날' 기념식에서 단체 표창을 받았습니다.

Q. 예방 중심의 항공안전관리는 어떻게 추진하고 있나요?

A. 항공안전자율보고로 현장의 위험요인을 발굴하고 전문가 분석과 관계기관 협력을 통해 비행절차와 공항시설 개선으로 연결하고 있습니다. 공항운영자 중심의 자율보고 공유체계를 국적항공사로 확대하고, AI를 활용한 위험정보 분류·분석도 추진 중입니다.

Q. 항공 이용객과 자격시험 응시자를 위한 서비스에는 무엇이 있나요?

A. '항공보안365'와 자체 개발한 AI 기반 기내반입금지물품 자동판독 서비스로 여행 전 반입 가능 여부를 쉽게 확인하도록 지원합니다. 항공종사자 자격시험에서는 업계 수요를 반영해 시험을 운영하고, 응시자격 자가진단과 자격 진위확인 서비스도 제공합니다.

Q. 드론 안전관리와 산업 활성화를 위해 어떤 일을 하고 있나요?

A. 비행금지구역 알림, 위험도별 사업체 점검, 배송로 안전성 검토 등을 통해 불법비행 예방과 안전한 드론서비스 확산을 지원합니다. 관계기관과 비행승인·국가공역정보를 연계하고 사고 데이터를 분석해 농업드론 등 취약분야를 집중 관리합니다. 기업의 해외 진출을 지원하고 비가시권·고중량 드론 운용에 대응하는 자격체계도 마련했습니다.

Q. UAM 상용화를 위해서는 무엇을 준비하고 있나요?

A. 상용화 지원업무 위탁기관으로서 자격·교육체계와 교통정보시스템 구축, 안전기준 개발 등을 추진해 왔습니다. 올해는 UAM 운용·안전 분야 종사자의 역할과 직무를 반영한 표준 교육과정을 개발해 현장 전문인력의 교육·훈련 기반을 마련할 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com