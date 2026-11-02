진동 줄이고 신호시험 자동화…철도공단, 미래 철도기술 선보여

AI 핵심 요약beta
- 국가철도공단은 29일부터 31일까지 철도 연구성과를 선보였다
- 공단은 방진 체결장치와 AI 신호시험 로봇 등을 전시했다
- 철도산업 경쟁력 강화를 위한 산학연 협력 방안을 모색했다
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민관 공동 연구성과 공유·산학연 협력 모색
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국가철도공단이 철도 운행 진동을 줄이는 방진 체결장치와 인공지능(AI)을 활용한 철도신호 연동시험기 로봇 등 연구성과를 선보였다.
2일 철도공단은 지난달 29일부터 31일까지 제주 휘닉스 아일랜드에서 열리는 '2026년 한국철도학회 추계학술대회'에 참가했다고 밝혔다.
한국철도학회가 주최하는 해당 행사는 철도 분야 산·학·연 전문가들이 최신 기술 동향을 공유하고 상호 협력을 모색하는 자리다.
공단은 전시부스에서 ▲소음·진동 저감용 방진 체결장치 ▲AI 활용 철도신호 연동시험기 로봇 ▲지표투과레이더(GPR)-AI 융합 기반 선로 하부 공동 탐지 시스템 등 주요 연구개발 성과를 선보였다.
소음·진동 저감용 방진 체결장치는 최고 시속 250km 운행 조건에서 진동을 최소 3dB 이상 줄이는 기술이다. '2026년 철도 10대 기술상'에 선정됐다.
AI 활용 철도신호 연동시험기 로봇은 연동시험 자동화와 비용 절감을 위한 기술이다. GPR-AI 융합 기반 선로 하부 공동 탐지 시스템은 철도 차량 하부 탐지 효율성을 높이기 위한 기술이다. 두 기술은 민관공동기술사업화R&D 과제로 추진되며 민간기업과의 상생협력을 강화하고 있다.
특별세션에서는 '다양한 시공환경을 고려한 노반 및 궤도 설계·시공 기준 고도화' 등 8건의 주제를 다루며 철도산업 경쟁력 강화 방안을 모색한다.
정진혁 철도공단 이사장은 "철도는 이제 단순히 지역과 지역을 잇는 것을 넘어 다양한 교통수단을 연결하는 미래 모빌리티의 중심으로 나아가야 한다"며 "이번 학술대회가 산학연과의 협력을 강화하고 철도 산업의 새로운 도약을 이끄는 계기가 됐길 기대한다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com