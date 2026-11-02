故 최불암, 오늘 영면…여의도성당 장례미사 거쳐 파주 안장

AI 핵심 요약beta
- 최불암 유족과 동료들이 2일 서울아산병원에서 발인했다
- 장례미사 후 초록우산 찾아 아동 나눔 뜻을 기렸다
- 1959년 데뷔한 국민배우 최불암은 29일 별세했다
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45년 인연 초록우산 마지막 방문…동화경모공원서 영면
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '영원한 수사반장'이자 '국민 아버지'로 사랑받은 배우 고(故) 최불암(본명 최영한)이 2일 영면에 든다.
고인의 유족과 동료들은 이날 오전 7시40분 서울아산병원 장례식장에서 비공개로 발인식을 진행한 뒤 서울 영등포구 여의도성당으로 이동한다.
오전 9시에는 염수정 추기경 집전으로 고인의 영원한 안식을 기원하는 장례미사가 열린다. 최불암은 2018년 10월 염 추기경의 주례로 세례를 받았으며, 별세를 앞둔 지난달 20일에는 병실에서 염 추기경으로부터 병자성사를 받았다.
장례미사에서는 팝페라 테너 임형주가 '아베 마리아(Ave Maria)'를 부르며 고인의 마지막 길을 배웅한다. 임형주는 최불암과 아내 김민자 부부와 오랜 친분을 이어왔다.
운구 행렬은 장례미사를 마친 뒤 오전 10시40분께 서울 중구 무교동 초록우산 어린이재단을 찾는다.
최불암은 1981년 아동 후원을 시작하며 초록우산과 인연을 맺은 뒤 45년간 국내외 아동을 위한 나눔 활동을 이어왔다. 생전 자신이 세상을 떠난 뒤 재단을 찾아달라는 뜻도 주변에 전한 것으로 알려졌다.
초록우산에서는 임직원들이 고인의 영정을 맞이하고 직원 대표가 추도사를 낭독한다. 장례위원들의 헌화와 재단 내부를 둘러보는 절차를 마친 뒤 운구 행렬은 장지인 경기 파주시 동화경모공원으로 향한다.
최불암은 1959년 연극 '햄릿'으로 연기 활동을 시작했다. 이후 MBC '수사반장'의 박영한 반장과 '전원일기'의 양촌리 김 회장 등으로 오랜 기간 시청자들과 만나며 '국민 배우'로 자리매김했다.
연기뿐 아니라 '좋은나라 운동본부', KBS1 '한국인의 밥상' 등의 진행자로 활동했고, 초록우산 어린이재단 전국후원회장 등을 맡으며 아동과 청소년을 위한 사회공헌에도 힘썼다.
고인은 지난해 3월 허리디스크 수술 후 재활 치료를 이어오다 건강이 악화해 지난달 29일 서울 강서구의 한 병원에서 별세했다. 향년 87세다. 정부는 고인의 문화예술 발전 공로를 기려 지난달 30일 금관문화훈장을 추서했다.
빈소에는 고인과 '전원일기'에서 22년간 부부로 호흡을 맞춘 김혜자를 비롯해 유인촌, 고두심, 김지영·남성진 부부, 임호, 김영옥, 이계인 등 '전원일기' 출연진이 찾아 고인을 추모했다.
윤여정, 나문희, 강부자, 오지명, 선우용여, 박상원, 차인표, 송승헌 등 동료 배우들의 조문도 이어졌다.
문화·정치·재계 인사들도 빈소를 찾았다. 최휘영 문화체육관광부 장관을 비롯해 김민석 더불어민주당 대표, 권영세·나경원 국민의힘 의원, 신장식 조국혁신당 대표, 정의선 현대자동차 회장, 전 야구선수 박찬호 등이 고인의 마지막 길을 애도했다.
배우 김혜수는 드라마 '사모곡'에서 김민자와 모녀로 출연한 인연으로 최불암을 평소 '아버지'라고 불렀으며, 사흘간 빈소를 찾아 조문객을 안내하고 유족 곁을 지킨 것으로 전해졌다.
taeyi427@newspim.com