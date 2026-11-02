배현성·차강윤·박윤호, 수능 전날 위험한 거래…'대리수능' 긴장감 예고

AI 핵심 요약beta
- 티빙은 2일 오리지널 시리즈 ‘대리수능’ 메인 포스터를 공개했다
- ‘대리수능’은 세 친구의 위험한 거래가 범죄로 번지는 스릴러다
- 배현성·차강윤·박윤호가 욕망과 비밀에 휘말린 학생들을 연기한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'이 입시 경쟁 속 세 친구의 위험한 선택과 욕망이 얽힌 범죄 스릴러를 예고했다.
오는 23일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 측은 2일, 단 한 번의 선택으로 거대한 폭풍에 휩쓸리는 남재엽(배현성), 강건태(차강윤), 주희동(박윤호), 예준모(엄지원), 재엽부(박혁권), 재엽모(백지분)의 모습이 긴장감을 높이는 메인 포스터를 공개했다. 찢어진 답안지 사이로 드러난 6인의 엇갈린 시선이 단 하루의 선택으로 시작된 예측 불가한 사건을 더욱 궁금케 한다.
'대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 통제 불능 범죄 스릴러다. 수능을 무사히 마쳐야만 남들보다 뒤처지지 않는 엄격한 시험대에 오른 아이들. 배신과 트릭이 난무하는 전개 속, 극한의 딜레마에 놓인 세 인물의 치열한 두뇌 싸움과 심리전이 몰입감을 선사할 것으로 기대된다.
그런 가운데 공개된 메인 포스터는 위험한 거래를 선택한 세 친구 남재엽, 강건태,주희동을 둘러싼 인물들까지 베일을 벗으며 기대 심리를 더욱 자극한다. 먼저 찢어진 OMR 답안지 사이로 드러난 인물들의 의미심장한 얼굴은 단 한 번의 선택으로 균열이 생긴 관계를 암시하는 듯하다. 열망과 불안이 뒤섞인 눈빛으로 어딘가를 응시하는 남재엽과 강건태, 그리고 두 친구를 등진 주희동의 차가운 얼굴이 심상치 않다. 과연 평범해 보이는 고등학생들에게 어떤 비밀이 숨겨져 있을지, 이들이 선택한 '오답'이 어떤 파란을 불러올지 궁금해진다.
세 친구의 뒤편에 자리한 어른들의 존재감도 강렬하다. 복잡한 얼굴로 정면을 응시하는 예준모와 굳은 표정에 불안감이 짙게 서린 재엽모, 그리고 날 선 눈빛을 번뜩이는 재엽부 사이에 흐르는 팽팽한 긴장감은 예사롭지 않은 사건을 예고한다. 특히 '그날의 선택이 모두의 인생을 뒤집었다'는 문구는 세 친구의 위험한 거래가 불러올 거대한 나비효과가 무엇일지 이목을 집중시킨다.
배현성은 금수저에 훈훈한 비주얼, 우수한 성적까지 꽉 찬 육각형이지만 모든 것이 가면인 '남재엽'으로 열연한다. 차강윤은 부자들이 즐비한 정경고에서 전교 1등을 놓치지 않는 '저소득층 특별 장학생'의 기적 '강건태'로, 박윤호는 친구 강건태가 자부심이자 우상인 '주희동'으로 변신한다.
한편, 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'은 23일 티빙에서 단독 공개된다.
moonddo00@newspim.com