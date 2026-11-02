[EPL] 아스널, 14년 만에 안필드서 리버풀 제압...선두 질주

AI 핵심 요약beta
- 아스널은 2일 리버풀을 1-0으로 꺾고 EPL 선두에 올랐다
- 하베르츠는 결승골로 독일 선수 EPL 최다 득점자가 됐다
- 아스널은 14년 만에 안필드 리그 원정 무승 징크스를 끊었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아스널이 14년 만에 지긋지긋한 '안필드 징크스'를 털어내고 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 선두로 올라섰다.
아스널은 2일(한국시간) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 2026-2027 EPL 9라운드 원정 경기에서 카이 하베르츠의 결승골을 앞세워 리버풀을 1-0으로 꺾었다.
아스널은 시즌 8승 1패(승점 24)를 기록, 맨체스터 시티(승점 21)를 제치고 리그 단독 선두를 탈환했다. 지난달 28일 카라바오컵 16강전에서 4부 리그 플리트우드에 패했던 수모도 단숨에 씻어냈다.
이날 승리로 아스널은 2012년 9월(2-0 승) 이후 무려 14년 동안 이어진 안필드 리그 원정 무승(5무 8패) 사슬을 끊어냈다. 선수 시절 14년 전 승리 당시 아스널의 주장이었던 미켈 아르테타 감독은 사령탑 부임 후 첫 안필드 원정 승리를 맛봤다.
승부는 전반 16분에 갈렸다. 전방 압박으로 리버풀 골키퍼 알리송의 패스 실수를 유발한 아스널은 데클런 라이스가 찔러준 패스를 하베르츠가 오른발로 가볍게 밀어 넣으며 망을 흔들었다. 하베르츠는 EPL 통산 46호골을 달성, 일카이 귄도안(45골)을 넘어 역대 독일 선수 EPL 최다 득점 단독 1위로 올라섰다.
리버풀은 반격에 나섰으나 운이 따르지 않았다. 전반 39분 플로리안 비르츠의 프리킥이 크로스바를 맞고 나왔다. 판정 논란도 불거졌다. 전반 21분 알렉산데르 이삭이 침투하는 과정에서 아스널 수비수 위리엔 팀버가 유니폼을 잡아당겼으나 주심은 페널티킥을 선언하지 않았고 VAR 역시 원심을 유지했다.
리버풀은 경기 내내 17개의 슈팅을 퍼부었으나 아스널의 육탄 방어를 뚫지 못했다. 경기 후 리버풀 캡틴 버질 반 다이크는 "카메라가 50대나 있는데 명백한 페널티킥이 주어지지 않았다"며 강하게 불만을 토로했다. 하지만 아스널은 한 골의 리드를 끝까지 지켜내며 1-0 완승으로 경기를 마쳤다.
psoq1337@newspim.com