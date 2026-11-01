최민정, 2연속 우승...쇼트트랙 월드투어 통산 50번째 金

AI 핵심 요약beta
- 최민정이 1일 쇼트트랙 월드투어 2차 대회 1000m에서 우승했다
- 최민정은 캐나다 선수들의 견제를 뚫고 역전극을 펼쳤다
- 최민정은 1000m 2연패로 통산 금메달 50개를 달성했다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이번 시즌을 끝으로 대표팀 활동을 마무리할 예정인 여자 쇼트트랙의 간판 최민정(성남시청)이 농익은 기량을 과시하며 월드투어 2차 대회에서도 금메달을 목에 걸었다.
최민정은 1일(한국시간) 캐나다 몬트리올 모리스 리샤르 아레나에서 열린 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 2차 대회 여자 1000m 결승에서 1분30초273으로 가장 먼저 결승선을 통과했다.
준결승을 1위로 통과한 최민정은 결승에서 홈 팬들의 응원을 등에 업고 나선 코트니 사로와 플로렌스 브뤼넬, 다니엘 블레 등 캐나다 선수 3명의 집중 견제를 받았다. 또 벨기에의 간판 하나 데스멋과도 우승을 다퉜다.
2번 레인에서 출발한 최민정은 초반 중위권에서 기회를 엿봤다. 인코스 추월을 시도했지만 사로의 견제에 막혀 4위까지 밀렸다. 그러나 서두르지 않았다. 캐나다 선수들의 자리 다툼을 지켜본 뒤 2바퀴 반을 남기고 아웃코스 추월에 나섰다. 단숨에 2명을 제친 뒤 마지막 직선 주로에서 사로까지 따돌렸다. 사로는 1분30초336으로 은메달, 데스멋은 1분30초393으로 동메달을 획득했다.
지난 1차 대회에 이어 1000m 2연속 우승을 달성한 최민정은 월드투어 통산 금메달은 50개로 늘었고 전체 메달도 102개가 됐다.
앞서 열린 남자 500m에서는 캐나다가 금·은메달을 휩쓸었다. 펠릭스 루셀(40초380)이 정상에 올랐고 막심 라운(40초484)이 뒤를 이었다. 이탈리아의 토마스 나달리니(40초702)가 동메달을 차지했다.
남자 1500m에서는 네덜란드의 옌스 판트 바우트가 2분20초184로 우승했다. 캐나다의 펠릭스 루셀(2분20초295)이 은메달, 일본의 쇼고 미야타(2분20초418)가 동메달을 차지했다.
psoq1337@newspim.com