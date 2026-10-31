[프로배구] '실바 27점' GS칼텍스, 개막전서 도로공사에 3-0 셧아웃승

AI 핵심 요약beta
- GS칼텍스가 31일 한국도로공사를 3-0으로 꺾고 V리그 개막전에서 완승했다
- 실바가 공격성공률 60%로 양 팀 최다인 27점을 올리며 승리를 이끌었다
- GS칼텍스는 컵대회 우승에 이어 2연패 도전에 쾌조의 출발을 알렸다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '디펜딩 챔피언' 서울 GS칼텍스가 2연패를 향해 쾌조의 출발을 알렸다. GS칼텍스는 31일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국생명 2026-2027 V리그 여자부 개막전에서 김천 한국도로공사를 세트 스코어 3-0(25-18, 25-21, 25-22)으로 완파했다.
컵대회 우승에 이어 개막전까지 셧아웃 승리를 거둔 GS칼텍스는 우승 후보 1순위다운 경기력을 과시했다. 한국도로공사 김영래 감독은 정식 사령탑 데뷔전에서 아쉬운 완패를 당했다.
실바는 60%의 높은 공격성공률로 양 팀 통틀어 최다인 27점을 올리며 승리를 이끌었다. 타나차가 13점, 권민지가 11점을 보태며 화력을 지원했다. 도로공사는 모마가 22점으로 분전했다.
1세트 GS칼텍스는 다양한 공격 루트를 활용해 도로공사 수비진을 흔들었고 실바의 밀어넣기를 더해 25-18로 기분 좋게 첫 세트를 따냈다. 2세트 역시 GS칼텍스의 흐름이었다. 실바가 점유율을 높이며 홀로 11점을 몰아쳤다. 세트 포인트에서 실바의 강력한 스파이크가 터지며 25-21로 2세트까지 챙겼다.
3세트 도로공사는 강소휘를 투입해 수비를 정비하며 11-6까지 앞서갔다. 하지만 GS칼텍스는13-17에서 펼쳐진 긴 랠리 끝에 세터 김지원이 감각적인 이단 페이크 공격으로 분위기를 바꿨다. 이어 타나차의 대각 공격과 모마를 막아선 블로킹, 실바의 백어택이 잇달아 터지며 17-17 동점을 만들었다. 21-21에서 상대 범실과 실바의 서브 에이스, 권민지의 오픈 공격을 묶어 연달아 점수를 딴 GS칼텍스는 25-22로 3세트를 마무리했다.
psoq1337@newspim.com