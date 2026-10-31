[프로배구] '케트진스키 19점' 대한항공, 개막전서 현대캐피탈에 3-0

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 31일 현대캐피탈을 3-0으로 완파했다
- 케트진스키가 19득점과 공격 성공률 75%로 활약했다
- 현대캐피탈은 범실 25개로 개막전에서 무너졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '디펜딩 챔피언' 대한항공이 라이벌 현대캐피탈을 완파하고 새 시즌 개막전을 셧아웃 승리로 장식했다. 대한항공은 31일 인천 계양체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V리그 남자부 1라운드 개막전에서 현대캐피탈을 세트 스코어 3-0(25-22 25-23 25-22)으로 제압했다.
지난 시즌 챔피언결정전 우승팀 대한항공은 개막전부터 라이벌을 제압하며 정상 수성을 향한 첫걸음을 내디뎠다. 새 외국인 선수 잰더 케트진스키가 양 팀 통틀어 최다인 19득점에 공격 성공률 75.00%를 기록하며 승리를 이끌었다. 정지석도 12득점으로 힘을 보탰다. 현대캐피탈은 장추안과 레오가 나란히 15득점, 허수봉이 12득점으로 분전했으나 범실 25개가 발목을 잡았다.
1세트 세트 후반까지 19-19로 팽팽한 시소게임을 벌였다. 승부처에서 대한항공이 집중력을 발휘했다. 정지석의 오픈 공격과 상대 범실을 묶어 앞서나간 대한항공은 케트진스키의 후위 공격과 김규민의 속공으로 승기를 잡았다. 24-22에서 현대캐피탈 허수봉의 포히트 범실이 나오며 대한항공이 첫 세트를 가져갔다.
2세트 역시 접전이 이어졌다. 현대캐피탈이 세트 후반 허수봉의 서브 에이스를 앞세워 22-21 역전에 성공했다. 그러나 대한항공은 임동혁의 서브 에이스와 김민재의 득점으로 재역전했다. 24-23에서는 임동혁의 후위 공격이 블로킹에 막힌 뒤 자신의 몸에 맞고 상대 코트에 떨어지는 행운의 득점까지 더해지며 25-23으로 세트를 챙겼다.
3세트 초반 현대캐피탈에 끌려가던 대한항공은 세트 후반 케트진스키의 백어택으로 20-18 역전에 성공했다. 21-21 동점에서는 한선수와 최준혁이 허수봉의 공격을 연속 블로킹하며 단숨에 승기를 가져왔다. 24-22 매치 포인트에서 정지석이 강력한 스파이크 서브 에이스를 터뜨리며 경기를 끝냈다.
psoq1337@newspim.com