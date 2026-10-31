[프로야구] 폴리그 첫 출전 울산과 롱비치, 31일 문수야구장서 결승 격돌

AI 핵심 요약beta
- 롱비치 코스트와 울산 웨일즈가 30일 준결승서 결승에 진출했다
- 롱비치는 LG를 4-2로 꺾고 벤자민 끝내기포로 승리했다
- 울산은 KIA에 2-1 역전승해 31일 롱비치와 우승을 다툰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=마지막 공격에서 승부를 뒤집은 롱비치 코스트와 울산 웨일즈가 2026 울산-KBO Fall League 우승을 다툰다.
롱비치와 울산은 30일 울산 문수야구장에서 열린 준결승에서 각각 LG 트윈스와 KIA 타이거즈를 꺾었다. 두 팀 모두 9회말 끝내기로 결승 진출을 결정했다. 올해 처음 대회에 참가한 두 팀의 우승 결정전은 31일 오후 2시 같은 장소에서 열린다.
예선을 8승 2무로 마친 미국 롱비치는 준결승에서도 패배 없이 살아남았다. LG에 먼저 두 점을 내줬지만 홈런 두 방을 앞세워 4-2 역전승을 거뒀다.
롱비치는 1회초와 5회초 각각 한 점을 허용했다. 반격은 5회말 시작됐다. 쿠퍼가 솔로포로 점수 차를 좁혔고, 6회말에는 예선 홈런·타점 1위 쿠바가 희생플라이로 2-2 균형을 맞췄다. 팽팽하던 승부는 9회말 벤자민의 방망이에서 끝났다. 벤자민은 끝내기 투런포를 쏘아 올려 롱비치에 결승행 티켓을 안겼다.
예선 팀 평균자책점 1.55를 기록한 투수진도 제 몫을 했다. 선발 루크가 예선 팀 타율 2위 LG를 상대로 4⅓이닝 2실점을 기록했고, 불펜은 이후 4⅔이닝 동안 추가점을 주지 않았다. 마운드가 버틴 사이 타선이 경기를 뒤집었다.
두 번째 준결승에서는 울산이 KIA를 2-1로 제압했다. 8회까지 한 점도 뽑지 못했던 울산은 마지막 공격에서 두 점을 모아 승리를 가져왔다.
4회초 실점으로 0-1로 뒤진 울산은 9회말 박제범의 적시타로 동점을 만들었다. 이어 대타로 나선 김성균이 희생플라이를 보내며 치열했던 한 점 차 승부에 마침표를 찍었다.
울산의 역전극 역시 투수진의 호투가 뒷받침했다. KIA 타선에 안타 5개와 한 점만 허용했다. 특히 4회초 1사에 마운드를 넘겨받은 나가는 5⅔이닝을 무실점으로 책임지며 승리투수가 됐다.
KBO가 주최하고 울산광역시와 문화체육관광부가 후원하는 이번 대회는 이제 결승 한 경기만 남겨뒀다. 롱비치와 울산의 맞대결은 KBS LIFE와 KBO 공식 유튜브에서 생중계한다.
iaspire@newspim.com