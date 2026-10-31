[프로농구] KB스타즈, 1일 BNK와 홈 개막전…우승 기념품 나누고 청주에 온정 전한다

AI 핵심 요약beta
- KB스타즈가 1일 청주체육관에서 BNK썸과 홈개막전을 치른다
- 관중 2500명에게 우승 기념 미니 메달과 선물을 선착순 제공한다
- 하프타임에 청년·소외계층 지원금 7700만원을 지역사회에 전달한다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=청주 KB국민은행 스타즈가 우승을 기념하는 팬 행사와 지역사회 기부로 새 시즌 홈경기의 문을 연다.
KB스타즈는 11월 1일 오후 4시 청주체육관에서 BNK썸과 2026-2027시즌 홈개막전을 치른다. 최근 두 시즌 정상에 오른 팀들이 만나는 이번 경기에는 관중을 위한 기념품과 참여 행사가 마련된다.
지난 시즌 통합우승을 축하하는 미니 메달은 입장객 2500명에게 선착순으로 돌아간다. 주말 홈경기 프로그램인 '옐로우데이' 선물도 준비했다. 구단의 주요 역사를 소재로 제작한 헤리티지 배지 9종을 시즌 동안 순차적으로 선보이며, 개막전에서는 선착순 1000명에게 2025-2026시즌 통합우승 엠블럼 배지를 제공한다.
경기장 밖에서는 우승 트로피와 메달을 배경으로 사진을 남길 수 있다. '골든벨을 울려라' 등 관중 참여 행사도 열리며, 참가자에게 금메달 모양 초콜릿을 나눠준다.
경기 중에는 새로운 응원 이벤트가 진행된다. 4쿼터에 상대 팀이 자유투를 두 차례 연속 놓치면 일동후디스와 함께 관중 전원에게 간식을 제공하는 '노골(No Goal)적인 간식' 행사를 선보인다. 매 홈경기 응원에 가장 적극적으로 참여한 팬을 뽑는 'MVF(Most Valuable Fan)'의 주인공에게는 선수 친필 사인 유니폼을 전달한다.
하프타임에는 약 7700만원 규모의 '토닥토닥 청주' 기부금 전달식이 열린다. 지난 시즌 경기 기록에 따라 적립한 기금으로, 청주 지역 청년과 소외계층을 돕는 데 쓰인다.
KB스타즈는 2016-2017시즌부터 해당 나눔 활동을 이어왔으며, 누적 기부액은 6억원에 이른다.
iaspire@newspim.com