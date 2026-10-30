韓선수단, 다카르 청소년 올림픽 참가 위해 세네갈로 출국

AI 핵심 요약beta
- 한국 선수단은 28일 다카르하계청소년올림픽 참가를 위해 출국했다
- 한국은 12개 종목에 선수 41명 규모 선수단을 파견했다
- 대회는 31일부터 14일간 열리며 대한체육회는 안전을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 선수단이 2026 제4회 다카르하계청소년올림픽대회 참가를 위해 출국했다.
한국 선수단 본단은 지난 28일 인천국제공항을 통해 세네갈 다카르로 출국했다.
청소년 올림픽은 전 세계 청소년 선수들이 기량을 겨루고 스포츠로 교류하는 축제다. 오는 31일부터 다음달 13일까지 14일간 세네갈 다카르, 디암니아지오 및 살리 일원에서 열린다. 25종목 25세부종목 153세부경기가 진행되며, 대한민국은 수영, 양궁, 육상, 배드민턴, 복싱, 브레이킹, 펜싱, 유도, 탁구, 태권도, 철인3종, 우슈의 12개 종목에 41명 규모의 선수단을 파견한다.
지난 28일 출국한 선수단은 유도 2명, 수영 4명, 우슈 3명의 선수단과 본부임원 5명까지 총 14명으로 구성됐다. 선수단은 지난 27일 배드민턴을 시작으로 다음달 9일까지 종목별 경기 일정에 따라 순차적으로 현지에 합류한다.
대한체육회는 선수단의 원활한 대회 참가를 위해 숙박·식사·차량을 지원하고, 온열질환 및 감염병 예방교육, 의료 지원과 응급대응 체계 구축 등 안전관리에 만전을 기할 예정이다.
유연성 단장이자 한국실업배드민턴연맹회장은 "이번 대회가 청소년 선수들이 국제무대에서 성장하고 스포츠로 교류하는 소중한 기회가 되길 바란다. 아프리카 최초의 국제종합경기대회인 만큼 선수들이 자긍심을 갖고 기량을 발휘할 수 있도록 지원하고, 안전을 최우선으로 하겠다"고 전했다.
한편 한국 선수단은 오는 31일 개회식을 시작으로 선의의 경쟁을 펼치며 국제무대 경험을 쌓고 청소년 스포츠의 가치를 실현할 예정이다.
willowdy@newspim.com