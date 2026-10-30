한난, 계량측정산업 발전 공로…국무총리 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 한국지역난방공사는 30일 산업용 열량계 핵심부품을 국산화해 국무총리 표창을 수상했다.
- 유량부 국산화와 판로 확대를 통해 중소기업의 기술력·매출·고용 증대에 기여했다.
- 초음파 유량계 기능 개선과 고객 서비스 확대로 3년 연속 고객만족도 우수기관에 선정됐다.
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중소기업 매출 증대·고용 창출 기여 인정
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국지역난방공사(이하 한난)가 수입에 의존하던 산업용 열량계 핵심부품을 국산화하고 중소기업의 성장을 지원한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 수상했다.
지역난방공사는 지난 29일 산업통상부 국가기술표준원이 주최한 '제56회 계량측정의 날' 기념행사에서 계량측정산업 발전 유공단체 부문 국무총리 표창을 받았다고 30일 밝혔다.
지역난방공사는 그동안 유럽에서 전량 수입하던 산업용 적산열량계의 유량부 국산화 개발을 완료했다. 이후 판로 확대를 통해 중소기업의 기술 경쟁력 강화와 매출 증대, 고용 창출에 기여했다.
특히 초음파 유량계에 내구성이 강화된 센서를 적용하고 고장 정보를 전송하는 기능을 추가해 원격검침 시스템의 고장 분석 기능을 개선했다.
또한 고객 서비스도 효과적으로 대폭 강화했다. 열공급규정을 전면 개정해 고객 부담을 줄이고, 소상공인 요금 컨설팅과 고객시설 안전관리 등 현장 중심 서비스를 확대했다. 이러한 노력으로 3년 연속 고객만족도 우수기관에 선정됐다.
하동근 지역난방공사 사장은 "계측성능과 신뢰성 향상을 위한 지속적인 기술개발과 데이터와 인공지능 기반의 에너지절감 플랫폼 구축으로 국민의 난방비 절감을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com