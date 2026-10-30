플렉사 김우진 대표, 출연연 딥테크 창업 IR 최우수상 수상

AI 핵심 요약beta
- 김우진 플렉사 대표가 28일 출연연 딥테크 챌린지서 최우수상을 수상했다.
- 플렉사는 AI 자율제조로 중재시술 의료기기 공정 자동화를 추진한다.
- 플렉사는 제조 데이터 기반 품질관리와 CRDMO 사업을 확대할 계획이다.
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15년 이상 연구 경험 바탕 위탁연구개발생산 사업화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 인공지능(AI) 기반 중재시술 의료기기 제조 전문기업 플렉사는 김우진 대표가 지난 28일 열린 2026 출연연 딥테크 기획창업 챌린지 IR에서 국가과학기술연구회(NST) 이사장상인 최우수상을 수상했다고 30일 밝혔다.
플렉사는 AI 자율제조 기술을 활용해 중재시술 의료기기의 제조공정 자동화와 국산화를 추진하고 있다. 한국과학기술원(KAIST) 기계공학 박사 출신인 김 대표가 15년 이상 축적한 의료기기 제조 연구 경험을 바탕으로 설립했다.
중재시술은 혈관 등에 카테터를 삽입해 치료하는 최소침습 시술이다. 회사는 카테터 등 관련 의료기기의 제조공정에 AI 검사와 능동 피드백 제어 기술을 적용해 기존 수작업 중심 공정을 데이터 기반 공정으로 전환하는 기술을 개발하고 있다.
특히 제조 도메인 지식과 AI 모델, 의료기기 규제 전문성을 결합한 하모닉 매뉴팩처링(Harmonic Manufacturing)을 핵심 기술 전략으로 제시하고 있다.
제조 과정에서 발생하는 데이터를 축적·분석해 검사 기준을 표준화하고 공정 조건을 자동으로 조정하는 방식으로 품질 편차를 줄이고 생산 효율을 높인다는 계획이다.
김 대표는 한국생산기술연구원(KITECH) 바이오메디칼생산기술센터장을 역임하며 의료기기 기업의 설계와 제조공정 개선을 지원해왔다. 특히 카테터 등 중재시술 의료기기 제조 분야에서 15년 이상 연구 경험을 쌓았다.
플렉사는 향후 AI 자율제조 기술을 고도화하고 의료기기 기업의 제조공정 자동화와 품질관리 등을 지원하는 위탁연구개발생산(CRDMO) 사업을 추진할 계획이다.
김 대표는 "의료 현장의 아이디어가 실제 제품 개발과 생산으로 이어질 수 있도록 연구개발부터 제조까지 통합 지원하는 위탁연구개발생산 기업으로 성장할 것"이라며 "국내 중재시술 의료기기 산업의 제조 경쟁력을 높이고 국산화 생태계 구축에 기여하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com