지니언스 "기업 내부망 PHP 장비 96% 보안 취약점 노출"

AI 핵심 요약beta
- 지니언스는 30일 내부망 PHP 장비 96%가 PHP2Shell에 노출됐다고 밝혔다.
- 취약 장비 78%는 지원 종료된 PHP 8.1 이하 버전을 사용했다.
- 지니언스는 구형 장비의 접근 차단과 격리를 포함한 선제 대응을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 보안 통합 플랫폼 기업 지니언스가 기업 내부망에서 PHP를 구동하는 장비의 96%가 보안 취약점 'PHP2Shell'에 노출된 것으로 확인됐다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 외부 웹서버뿐 아니라 NAS(네트워크 연결 스토리지), 공유기, 방화벽 등 내부 네트워크 장비에 대한 점검과 보안 조치가 필요하다는 설명이다. PHP2Shell은 인증 없이 원격에서 시스템 제어권을 탈취할 수 있는 보안 취약점이다. 지난 26일 미국 사이버안보·인프라보안국(CISA)의 '알려진 악용 취약점(KEV)' 목록에 등재되면서 실제 악용 사례가 확인됐다.
지니언스는 클라우드 네트워크 접근제어(NAC) 플랫폼에 연동된 장비 식별 데이터를 분석한 결과, 내부망에서 PHP 환경을 구동하는 장비의 96%가 해당 취약점에 노출된 것으로 나타났다고 설명했다. 취약 장비 가운데 78%는 PHP 공식 지원이 종료된 8.1 이하 버전을 사용하고 있었다. 2018년 지원이 종료된 5.x 이하 버전을 구동하는 장비도 48%에 달했다.
장비 유형별로는 일반 서버가 24%를 차지했다. CCTV·영상저장장치와 보안 솔루션이 20%, RFID 리더 등 사물인터넷(IoT) 기기가 17%였으며, 유형이 확인되지 않은 장비도 27%로 집계됐다. 특히 확인된 장비의 89%는 외부 인터넷 검색엔진이나 스캐너로 접근하기 어려운 사설 IP 대역에 위치한 것으로 나타났다. 외부에 공개된 웹서버를 중심으로 진행하는 기존 보안 점검만으로는 내부망 장비의 취약점을 파악하는 데 한계가 있다는 분석이다.
지니언스는 내부망의 취약 장비가 공격자의 침투 경로로 활용될 경우 다른 시스템으로 공격이 확산하거나 랜섬웨어 감염으로 이어질 수 있다고 설명했다. 이에 따라 내부 IT 자산을 식별하고, 보안 패치가 제공되지 않는 구형 장비에 대해서는 네트워크 접근 차단과 격리 조치가 필요하다고 강조했다.
김계연 지니언스 미국법인장 겸 최고기술책임자(CTO)는 "내부망에 위치한 관리형 장비들은 웹 콘솔 응답 데이터 및 내장 구성요소를 정밀 식별해야만 PHP 구동 여부를 파악할 수 있다"며 "특히 제조사 지원이 종료되어 공식 패치가 존재하지 않는 구형 장비나 패치 배포 전 단계의 장비는 교체 전까지 네트워크 접근을 즉시 차단·격리하는 선제적 통제가 필수적"이라고 말했다.
한편 지니언스는 '지니안 NAC'의 자산 식별 기술을 에이전틱 인공지능(AI) 기반으로 고도화해 차세대 자산 및 위협 인텔리전스 플랫폼을 개발하고 있다. AI 에이전트가 제조사의 보안 권고와 패치 정보, 취약점 동향을 수집·분석하고 고객 자산과 연계해 내부망의 보안 위협에 대응하는 체계를 구축할 계획이다.
nylee54@newspim.com