러블리즈 출신 류수정, '비템포 코리아' 사전 행사 참여

AI 핵심 요약beta
- 류수정이 8일 서울 강남구에서 비템포 사전 행사에 참여한다
- 비템포 사전 행사는 러닝·요가와 DJ 파티를 결합해 진행한다
- 본행사는 25일부터 27일까지 일산 킨텍스에서 개최된다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 그룹 러블리즈 출신 가수 류수정이 오는 11월 8일 서울 강남구 케미스트리 2층에서 열리는 '비템포 코리아 2026 X F45(BEATTEMPO KOREA)'의 사전 행사 '비템포 사이드(BEATEMPO : SIDE)'에 참여한다.
'비템포 사이드'는 12월 크리스마스 연휴 일산 킨텍스에서 열리는 본행사에 앞서 비템포 코리아의 프로그램과 분위기를 미리 선보이는 프리뷰 행사다. 러닝·요가 프로그램에 DJ 파티와 네트워킹을 결합해, 비템포 코리아가 지향하는 스포츠 페스티벌의 분위기를 직접 이용할 수 있도록 기획됐다.
행사는 오후 3시부터 7시 30분까지 진행된다. 비템포의 대표 프로그램인 '요가(BEATEMPO 110)'과 '러닝(BEATEMPO 150)'으로 문을 열고, 스트레칭 프로그램 'STRETCH & RESET'으로 몸을 푼 뒤 DJ SUKI의 애프터 파티가 이어진다.
이후 스페셜 게스트 라이브 세션과 경품 이벤트, 네트워킹 프로그램이 마련돼 있으며, 류수정은 이날 현장에서 참가자들과 함께하며 축제의 열기를 더할 예정이다.
이번 행사는 기록이나 경쟁에 집중하는 기존 스포츠 이벤트와 달리 러닝과 요가를 즐긴 뒤 음악과 파티까지 함께 이용할 수 있도록 구성됐다. 참가자들이 스포츠 프로그램을 통해 함께 몸을 움직이고, DJ 파티와 네트워킹을 통해 자연스럽게 교류할 수 있다는 점이 회사 측은 설명했다. 운동을 중심으로 음악과 소통의 즐거움까지 더한 새로운 형태의 스포츠 축제를 선보일 예정이다.
11월 8일 열리는 사전 행사 '비템포 사이드(BEATEMPO : SIDE)'는 누구나 참가 신청이 가능하며, 비템포 코리아 공식 인스타그램을 통해 신청할 수 있다.
한편 '비템포 코리아 2026 X F45(BEATTEMPO KOREA)'는 오는 12월 25일부터 27일까지 3일간 일산 킨텍스 제2전시장에서 개최된다.
'비템포 코리아 2026 X F45'는 스포츠와 음악, 웰니스를 결합한 신개념 실내 종합 스포츠 페스티벌이다. 실내 5km·10km 러닝을 비롯해 피트니스 브랜드 F45와 함께하는 'PEAK500' 피트니스 챌린지, 요가·명상, NIGHT FUN RUN, 하이테크노 DJ 페스티벌과 'ANTIDOTEFESTIVAL' 아티스트 공연 등 다양한 프로그램이 마련된다.
추운 겨울에도 날씨에 구애받지 않고 스포츠와 음악을 함께 즐길 수 있다는 점이 회사 측은 설명했다. 크리스마스 연휴에 개최되는 만큼 연인과 친구, 가족은 물론 특별한 연말 활동을 찾는 이들에게도 새로운 축제의 장이 될 예상된다.
12월 25일부터 27일까지 열리는 '비템포 코리아 2026 X F45' 본행사 세부 프로그램과 참가 안내 및 티켓 예매는 비템포 코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com