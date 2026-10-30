현대오토에버, 새만금 AI 사업에 1146억원…GPU 서비스 진출

AI 핵심 요약beta
- 현대오토에버는 30일 HMG AI 팩토리에 1146억원을 출자했다
- 합작법인은 새만금 데이터센터에 GPU 인프라를 구축·운영한다
- GPUaaS와 클라우드 서비스를 제공하며 2031년까지 출자한다
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11월 법인 설립…2031년까지 6차례 분할 출자
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대오토에버가 새만금 인공지능(AI) 데이터센터를 기반으로 GPU·클라우드 서비스 사업에 나선다. 신설 합작법인에 총 1146억원을 출자해 AI 연산 인프라 구축·운영에 참여한다.
현대오토에버는 30일 이사회를 열고 'HMG AI 팩토리'(가칭)에 총 1146억800만원을 현금 출자하기로 결정했다고 공시했다. 취득 예정 주식은 114만6080주이며, 최종 출자 기준 지분율은 26%다. 출자금은 지난해 말 연결 자기자본의 6.1%에 해당한다.
HMG AI 팩토리는 오는 11월 설립 예정인 합작투자법인이다. 새만금 지역 AI 데이터센터에 GPU 등 AI 연산 인프라를 구축·운영하고, 서비스형 GPU(GPUaaS)와 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공할 예정이다.
GPUaaS는 AI 개발과 운영 등에 필요한 GPU 연산 자원을 서비스 형태로 제공하는 사업이다. 이번 출자는 AI 연산 장비를 확보하고 이를 운영해 고객에게 컴퓨팅 서비스를 제공하는 사업을 추진하기 위한 것이다.
새만금 데이터센터 완공 전에는 다른 거점을 활용할 예정이다. 합작법인은 출자 이후 계열회사로 편입된다.
출자는 올해부터 2031년까지 총 6차례에 걸쳐 진행하며, 공시상 최종 취득 예정일은 2031년 12월 31일이다. 취득 금액과 주식 수, 지분율은 법인 설립과 후속 출자를 전제로 산정됐으며, 구체적인 출자 일정과 취득 내역은 사업 진행 과정에서 변경될 수 있다.
chanw@newspim.com