스마일게이트 에픽세븐, 스팀 정식 서비스 시작

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 29일 에픽세븐 스팀 정식 서비스와 신규 서버를 시작했다.
- 스팀 서버는 패드 조작을 지원하며 파운드리 서버는 신규 이용자 매칭을 분리했다.
- 에픽세븐은 29일부터 특별 스토리와 성장 지원 이벤트를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트의 모바일 턴제 전략 RPG '에픽세븐'이 29일부터 스팀(Steam) 정식 서비스를 시작했다. 신규 서버 '파운드리'도 함께 오픈했다.
스팀 서비스는 PC 플랫폼에서의 접근성을 높이기 위한 것이다. 스팀 서버에서는 콘솔 패드 조작 기능 등 새로운 기능을 제공한다.
신규 서버 '파운드리'는 스팀뿐만 아니라 PC 클라이언트 '스토브'와 모바일에서도 접속 가능하다. 신규 이용자들을 위해 PVP(이용자간대전) 콘텐츠에서 일정 기간 독립된 매칭 서버로 운영된다.
정착 지원 버프 이벤트를 통해 영웅과 계정의 빠른 성장을 돕는 각종 효과를 부여하고 매일 영웅 무료 소환 기회를 제공한다. 게임 접속이나 콘텐츠 플레이 시 장비와 성장재료, 영웅 스킨 등의 보상도 지급된다.
에픽세븐은 29일부터 12월 10일까지 특별 서브 스토리 '시크릿 래빗홀'을 진행한다. 바니족 명탐정 '바니걸 명탐정 모로'가 조수 '알렌시아'와 함께 다양한 사건을 조사하는 내용이다.
스토리 진행 시 88레벨 장비 3종을 획득할 수 있으며 신규 바니걸 캐릭터 3종과 스킨 2종을 모두 수집하면 특별한 '펫'도 받을 수 있다. '명조수 알렌시아의 사건 수첩 이벤트'와 '럭키 보드 파티 이벤트'를 통해 강화석, 이모티콘 등 추가 보상도 제공된다.
origin@newspim.com