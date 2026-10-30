경기도·GH '지분적립형 주택' 240호 공급...분양가 25% 내고 입주

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 GH는 30일 광교에 지분적립형 주택 240호를 공급한다고 밝혔다.
- 청약은 11월 9일부터 11일까지 청약홈에서 온라인으로 접수한다.
- 분양가 25% 납부 후 20년에 걸쳐 나머지 지분을 취득한다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기주택도시공사(GH)는 전국 최초로 수원 광교 신도시에 '지분적립형 분양주택' 240호를 공급하고 오는 11월 9일부터 11일까지 청약 신청을 받는다고 30일 밝혔다.
도에 따르면 이번에 공급되는 광교 A17블록은 전용면적 59㎡ 지분적립형 주택 240호와 전용면적 84㎡ 일반분양주택 360호 등 총 600호 규모다.
지분적립형 분양주택은 입주 시점에 최초 분양가의 일부만 납부해 주택 지분을 취득한 뒤 나머지 지분을 장기간 나눠 매입하는 공공분양 방식이다. 목돈 마련이 어려운 청년과 신혼부부 등 무주택 실수요자의 초기 주거 비용 부담을 낮추기 위해 도입됐다.
이번 광교 A17블록 입주자는 최초 분양가의 25%에 해당하는 지분을 납부하면 입주할 수 있으며 나머지 75% 지분은 20년에 걸쳐 단계적으로 취득하게 된다. 최초 지분 외에 공공이 보유한 나머지 지분에 대한 임대료가 별도 부과되며 추가 지분 취득 대금은 최초 주택공급가격에 기간이자를 더해 산정된다. 실거주 의무 기간은 5년, 전매제한 기간은 10년이다.
특히 이번 공모에는 경기도의 제도 개선 건의로 신설된 청년(15%)과 신생아 가구(20%) 특별공급이 최초로 적용돼 전체 특별공급 비율이 기존 50%에서 70%로 확대됐다.
청약 대상은 입주자 모집공고일(10월 30일) 기준 무주택 세대 구성원으로서 소득·자산 요건을 충족해야 한다. 접수는 한국부동산원 청약홈을 통해 온라인으로 진행된다.
도는 광교 A17블록을 시작으로 지분적립형 분양주택을 3기 신도시 등으로 순차적으로 확대 공급할 방침이다.
1141world@newspim.com