7개 금융사, 미소금융에 8000억원 출연…서민금융 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명 등 7개 금융기관이 30일 미소금융에 8000억원을 출연했다.
- 금융위는 미소금융 공급 규모를 2028년까지 6000억원으로 확대한다.
- 농협금융은 농촌 취약계층 대상 미소금융재단을 내년 1분기 출범한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 삼성생명과 주요 금융회사들이 서민·취약계층의 금융 접근성을 높이기 위해 미소금융에 총 8000억원을 출연한다. 정부는 이를 바탕으로 연간 미소금융 공급 규모를 2028년까지 6000억원으로 확대할 계획이다.
금융위원회는 30일 서민금융진흥원 본사에서 삼성생명과 NH농협금융지주, 신한은행, 우리은행, KB국민은행, 하나은행, IBK기업은행 등 7개 기업 및 금융기관이 참여한 가운데 '미소금융 재원 기부 협약식'을 개최했다고 밝혔다.
이번 협약에 따른 출연 규모는 총 8000억원이다. 삼성생명 2000억원을 비롯해 NH농협금융과 신한금융, 우리은행, KB국민은행, 하나은행, IBK기업은행이 각각 1000억원씩 출연한다. 각 기관은 향후 최대 5년간 해당 재원을 분할 출연할 예정이다.
신한금융지주는 지난 6월 400억원을 출연했으며, 올해 중 NH농협금융지주가 534억원, 삼성생명과 KB국민은행이 각각 400억원, 하나은행과 IBK기업은행이 각각 200억원을 납입할 예정이다. 우리은행은 내년부터 출연에 나선다.
농협금융은 연내 'NH미소금융재단(가칭)'을 설립하고 내년 1분기부터 농촌 지역 금융취약계층을 중심으로 미소금융을 공급한다. 전국 8개 지점을 순차적으로 개설하고 저신용 귀농인과 청년농을 대상으로 영농 창업·운영자금 지원 상품도 선보일 계획이다.
금융위는 민간 출연금을 활용해 미소금융 공급 규모를 올해 4000억원에서 내년 5000억원, 2028년 6000억원으로 단계적으로 확대할 방침이다. 미소금융 사업수행기관도 올해 39개로 늘어나며, 지난 9월 기준 168개인 지점은 내년 중 180여개로 확대된다.
각 미소금융재단은 취약계층별 수요에 맞춘 특화상품도 확대한다.
신한미소금융재단은 청년대출 성실상환자를 대상으로 분기별 최대 30만원, 총 300만원의 자산형성 지원금을 제공하고 있다. 올해 2분기부터 총 444명에게 8000만원을 지급했다.
KB미소금융재단은 다음 달 저신용·저소득 청년 배달 플랫폼 종사자를 위한 'KB 청년 라이더 희망 대출(가칭)'을 출시한다. 만 19~39세 청년을 대상으로 배달용 이륜차 구입자금을 최대 500만원까지 연 2.5~4.5% 금리로 지원한다. 친환경 이륜차 구매자에게는 1.5%포인트의 금리 우대 혜택을 제공한다.
금융위는 공급 확대에 따른 현장 업무 부담을 줄이기 위해 상담·약정 절차 개선과 직원 교육 확대 등 제도개선도 추진한다. 금융위 부위원장 주재로 정부·서민금융진흥원·미소금융재단 협의체를 구성해 주요 현안을 정기적으로 점검할 계획이다.
이억원 금융위원장은 "미소금융은 신뢰와 관계라는 사회적 자본을 담보로 한 대한민국의 대안적 금융모델"이라며 "미소금융 공급 규모를 2028년까지 최대 6000억원으로 확대할 수 있게 된 것은 기업과 금융권의 출연 덕분"이라고 말했다.
이어 "풀뿌리 금융으로서 미소금융의 정체성을 더욱 확고히 다지기 위해서는 재원 외에도 세심한 전달체계와 현장의 역할이 중요하다"며 "경영진의 꾸준한 관심과 지원이 필요하다"고 강조했다.
romeok@newspim.com