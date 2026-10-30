[특징주] 코스닥 입성 첫날 '따블'…인텔리빅스 122% 급등

AI 핵심 요약beta
- 인텔리빅스가 30일 코스닥 상장 첫날 공모가 두 배를 웃돌았다
- 주가는 공모가보다 122.78% 오른 2만50원까지 상승했다
- 공모자금 225억원은 AI 연구개발과 해외 진출에 투입한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청약 경쟁률 1410대 1·AI 성장 기대
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 인공지능(AI) 영상분석 전문기업 인텔리빅스가 코스닥 상장 첫날인 30일 공모가의 두 배를 웃도는 가격에 거래되고 있다. 기관투자자 수요예측과 일반청약에서 높은 경쟁률을 기록한 데 이어 상장 첫날에도 매수세가 몰리는 모습이다.
이날 오전 9시33분 기준 인텔리빅스는 공모가 9000원보다 1만1050원(122.78%) 오른 2만50원에 거래되고 있다. 장중 한때 2만1700원까지 상승했다.
인텔리빅스는 앞서 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서 1234.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 일반투자자 청약 경쟁률도 1410.9대 1에 달했으며 청약증거금은 약 4조원이 모였다.
인텔리빅스는 AI 기반 영상분석 기술을 주력으로 하는 기업이다. 지난해 매출액은 466억원, 영업이익은 49억원을 기록했다.
이번 상장을 통해 확보하는 공모자금 225억원은 AI 기술 연구개발과 피지컬 AI 상용화, 해외시장 진출 등에 투입할 계획이다. 기존 영상분석 사업을 넘어 신규 AI 사업으로 영역을 넓히려는 전략이 투자자들의 관심을 끈 것으로 풀이된다.
plum@newspim.com