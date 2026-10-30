SK이노베이션, '전력 전문가' 정승일 총괄사장으로

AI 핵심 요약beta
- SK이노베이션은 30일 정승일을 신임 총괄사장으로 선임했다.
- 강동수 사장은 기존 에너지 사업 수익성과 포트폴리오 개선을 맡았다.
- SK이노베이션은 전력 중심 종합에너지기업 전환을 가속화했다.
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강동수 SK이노베이션·SK에너지 사장 겸직…사업 효율화·수익성 개선
석유화학·자원개발·트레이딩 계열사 경영진 재편…사업 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK이노베이션이 한국전력공사 사장 출신인 정승일 SK㈜ 미래성장 담당 사장을 신임 총괄사장으로 선임하고 종합에너지기업으로의 사업구조 전환에 속도를 낸다. 기존 에너지 사업은 전략·재무 전문가인 강동수 신임 사장에게 맡겨 수익성 개선과 사업 포트폴리오 최적화를 추진한다.
SK이노베이션은 정승일 SK㈜ 미래성장 담당 사장을 총괄사장으로, 강동수 SK㈜ 담당 사장 겸 PM부문장을 SK이노베이션 사장 겸 SK에너지 사장으로 신규 선임하는 2027년 사장단 인사를 단행했다고 30일 밝혔다. 이번 인사는 오는 11월 1일부터 적용된다.
이번 인사의 핵심은 전력사업 중심의 미래 성장동력 확보와 기존 에너지 사업의 수익성 개선이다. 전력산업 전반에 대한 전문성을 갖춘 정 총괄사장에게 중장기 성장전략을 맡기고, 그룹 내 전략·재무 전문가로 꼽히는 강 사장을 통해 기존 사업의 효율성을 높이겠다는 것이다.
이와 관련해 SK이노베이션 관계자는 "정승일 총괄사장은 전력사업을 비롯한 신사업 육성에, 강동수 사장은 기존 에너지 사업의 수익성과 경쟁력 강화에 무게를 둘 것"이라며 "다만 정 총괄사장은 신사업뿐 아니라 기존 사업을 포함한 SK이노베이션의 경영 전반을 총괄하게 된다"고 말했다.
정 총괄사장은 산업통상자원부 차관과 한국전력공사 사장, 한국가스공사 사장 등을 역임한 에너지 전문가다. 정부의 에너지 정책 수립부터 공기업 경영까지 경험하며 전력시장 구조와 에너지믹스, 천연가스 수급, 전력망 등 에너지 산업 전반에 대한 이해도를 쌓았다.
특히 한국전력공사와 한국가스공사 사장을 모두 지낸 만큼 전력 생산과 공급, 에너지 인프라 운영에 대한 경험을 갖췄다는 평가다. SK이노베이션은 이러한 전문성을 바탕으로 전력사업자로의 전환 전략을 구체화하고 종합에너지기업(Total Energy Company)으로서 미래 성장 기반을 강화할 계획이다.
SK이노베이션은 2024년 11월 SK E&S와의 합병을 계기로 기존 정유·화학 중심의 사업구조를 LNG·전력·배터리 등으로 확대하며 종합에너지기업으로의 전환을 추진하고 있다. 올해는 실적 개선에 힘입어 연간 영업이익 10조원 달성도 가시권에 들어왔다.
◆강동수 신임 사장, 기존 에너지 사업 수익성 강화 주력
강동수 신임 사장은 SK이노베이션과 SK에너지 사장을 겸직하며 기존 에너지 사업의 경쟁력 강화에 집중한다.
강 사장은 SK이노베이션 전략·재무부문장과 포트폴리오부문장 등을 역임했다. 지난해 11월부터는 SK㈜ 담당 사장 겸 PM부문장으로 그룹 차원의 사업 포트폴리오 최적화와 투자 의사결정을 담당했다. 그룹 내에서 전략과 재무 분야의 전문성을 갖춘 인물로 평가받는다.
SK이노베이션과 핵심 정유 계열사인 SK에너지의 경영을 함께 맡게 되면서 에너지 사업 전반에 걸친 전략적 의사결정과 실행력을 높이는 역할을 수행할 것으로 보인다. SK에너지는 SK이노베이션의 핵심 정유 자회사로 그룹의 주요 현금창출원 역할을 담당해 왔다.
강 신임 사장의 주요 과제로는 정유 사업의 수익성 유지와 경영 불확실성 해소가 꼽힌다. SK에너지는 최근 정제마진 강세에 힘입어 호실적을 이어가고 있지만 유가와 정제마진 변동에 따른 대응 필요성이 커지고 있다. 여기에 석유제품 가격 담합 의혹에 따른 과징금 부과 가능성도 부담이다. 이에 따라 안정적인 수익구조를 확보하는 동시에 리스크를 관리하는 것이 과제가 될 전망이다.
◆SK지오센트릭·SK어스온·SKTI 수장 교체…사업 경쟁력 강화
SK이노베이션은 주요 계열사 경영진도 재편했다. 석유화학 계열사인 SK지오센트릭 사장은 김원기 SK엔무브 사내독립기업(CIC) 사장이 겸직한다. 김 사장은 SK엔무브에서 안정적인 수익 창출과 글로벌 사업 성장을 이끈 경험을 바탕으로 화학 사업의 경쟁력 강화에 나설 예정이다.
자원개발 계열사인 SK어스온 사장에는 김경준 SK어스온 기획·사업지원실장이 신규 선임됐다. 김 신임 사장은 자원개발 사업에 대한 전문성을 기반으로 사업 경쟁력을 높이는 역할을 맡는다.
SK온 사내독립기업인 SK온 트레이딩인터내셔널(SKTI) CIC 사장에는 김태진 SKTI 원유사업부장이 선임됐다. 김 사장은 글로벌 원유 트레이딩 분야에서 쌓은 경험을 활용해 사업 수익성 개선에 집중할 방침이다.
SK이노베이션 관계자는 "이번 인사는 사업 포트폴리오 리밸런싱과 재무구조 개선을 바탕으로 미래 성장 전략의 실행력을 강화하기 위한 것"이라며 "기존 사업의 경쟁력과 수익성을 높이는 동시에 전력사업자로의 전환을 가속화해 지속가능한 성장 기반을 공고히 해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com