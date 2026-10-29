전북교육청, 교육감 공약 실천계획 확정절차 돌입

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청은 29일 공약관리위원회 30명을 위촉했다
- 위원회는 제20대 교육감 공약 실천계획을 심의·의결했다
- 전북교육청은 공약 이행을 정기 점검하고 공개할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공약 이행 상황 정기 점검·평가 추진, 심의 결과 반영한 실천계획 누리집 공개 예정
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 교육감 공약의 체계적인 이행과 도민 신뢰 확보를 위한 관리 절차에 들어갔다고 29일 밝혔다.
전북교육청은 이날 제20대 교육감 공약관리위원회 위원 30명에게 위촉장을 수여하고 공약사항 실천계획을 심의·의결했다.
공약관리위원은 공개모집과 무작위 추첨을 거쳐 선정됐으며 공약 실천계획 심의와 이행 상황 점검, 평가 등을 맡는다. 이날 오전에는 위촉장 수여와 위원회 운영 방향 공유에 이어 위원장과 부위원장을 선출했다.
오후에는 제20대 교육감 공약사항 실천계획을 심의하고 원안대로 의결했다. 위원들은 공약별 추진 내용과 연차별 이행 목표, 재정투자계획 등을 살펴보고 계획의 적정성을 검토했다.
전북교육청은 위원회 심의 결과를 바탕으로 공약 실천계획을 최종 확정해 교육청 누리집에 공개할 예정이다. 앞으로 정기적인 이행 상황 점검과 평가를 통해 공약 추진 과정을 지속적으로 관리할 방침이다.
천호성 교육감은 "공약은 도민과의 소중한 약속이며 이를 충실히 이행하는 것은 교육청의 중요한 책무"라며 "공약관리위원회가 도민의 눈높이에서 이행 과정을 살펴보고 공약이 차질 없이 추진되도록 적극적인 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com