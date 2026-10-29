경남도, '코리아 그랜드 페스티벌' 연계 e경남몰…소상공인 판로 지원

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 29일부터 11월 15일까지 e경남몰 할인전을 진행했다
- e경남몰 전 상품에 15% 할인쿠폰을 매주 한 차례 제공했다
- 지역사랑상품권 결제 시 캐시백을 포함해 최대 33.6% 할인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최대 할인율 33.6% 판로 확대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 소비자 부담을 낮추고 지역 소상공인의 판로 확대 지원에 나선다.
도는 29일부터 11월 15일까지 e경남몰에서 '코리아 그랜드 페스티벌' 연계 e경남몰 특별 할인 기획전을 진행한다고 밝혔다.
행사 기간 e경남몰 전 상품에는 15% 할인쿠폰이 적용된다. 할인 한도는 1만5000원이며 쿠폰은 매주 한 차례 발급된다.
신규 회원에게는 첫 구매 때 사용할 수 있는 3000원 할인쿠폰도 별도로 제공한다. 해당 쿠폰은 전 상품 15% 할인쿠폰과 함께 사용할 수 있으며 유효기간은 다음달 16일까지다.
수산물과 통영시 상품에는 2일부터 20% 할인쿠폰이 적용된다. 할인 한도는 2만 원이다. 이 쿠폰은 전 상품 할인쿠폰이나 신규 회원 첫 구매 쿠폰과 중복 사용할 수 없다.
지역사랑상품권을 통한 결제 혜택도 마련됐다. e경남몰에서는 각 시·군이 발행한 모바일 지역사랑상품권을 사용할 수 있다. 상품권 구매 때 적용되는 할인율은 시·군별로 10~12%다.
행사 기간 지역사랑상품권으로 결제하면 결제액의 5%를 캐시백으로 돌려받을 수 있다. 상품 할인쿠폰과 상품권 구매 할인, 캐시백을 합산하면 최대 할인율은 33.6%다.
news2349@newspim.com