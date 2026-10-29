부산은행, 전국 우체국 2400곳서 금융거래 시작…접근성 향상

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행은 29일 우체국 금융창구 공동이용을 시작했다
- 부산은행 고객은 전국 2400여개 우체국에서 입출금과 조회가 가능하다
- 고령층 등 금융 취약계층의 금융 접근성이 개선될 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
ATM 수수료 거래별 감면
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = "우체국 창구에서 BNK부산은행 업무 처리가 가능합니다"
BNK부산은행은 29일 전국 우체국 금융창구망을 활용한 공동 이용 서비스를 시작한다고 밝혔다.
이에 따라 부산은행 고객은 전국 2400여 개 우체국에서 입출금과 계좌조회 등 기본 금융업무를 이용할 수 있다. 우체국 현금자동입출금기(ATM)를 이용할 때는 거래 유형과 이용 시간에 따라 수수료 부담이 줄어든다.
이번 서비스는 부산·경남 지역을 넘어 전국 단위로 금융 이용 범위를 넓힌 데 의미가 있다. 영업점 방문이 어려운 고객과 고령층 등 금융 취약계층의 접근성 개선에도 도움이 될 것으로 기대된다.
부산은행은 지난 8월 28일 과학기술정보통신부 우정사업본부, 금융결제원, 광주은행과 우체국 금융창구망 공동 이용을 위한 업무협약을 체결했다. 이후 전산시스템 구축 등 준비를 거쳐 서비스를 개시했다.
news2349@newspim.com