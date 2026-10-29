전북도, 지역·연고 국회의원과 내년 국가예산 확보 공조 '강화'

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도는 29일 국회서 국가예산 확보 협의회를 열었다
- 지역·연고 국회의원과 주요 사업 예산 반영 방안을 논의했다
- 내년 국가예산 10조2349억원 추가 확보에 총력 대응하기로 했다
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피지컬AI·새만금·의료·관광 등 주요 현안 지원 요청...협력 확대
[전북=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 내년 국가예산 추가 확보와 주요 현안 해결을 위해 지역구 및 연고 국회의원들과 국회 대응 체계를 강화하고 나섰다고 29일 밝혔다.
전북자치도는 이날 국회에서 이원택 지사 주재로 지역 국회의원 및 연고 국회의원과 각각 예산정책협의회를 열고 국가예산 반영 전략과 도정 현안 해결 방안을 논의했다.
이번 협의회는 지역 현안에 대한 국회의원들의 이해와 상임위원회별 전문성을 연계해 예산 확보 가능성을 높이기 위해 마련됐다. 도는 주요 건의사업과 현안을 공유하고 국회 심의 단계별 대응 방안을 설명했다.
지역 국회의원들과는 지역구별 핵심사업의 예산 반영 방안을 점검하고 의원별 역할 분담을 통한 공동 대응을 요청했다.
연고 국회의원들에게는 소관 상임위원회별 중점사업을 설명하고 상임위와 예산결산특별위원회 심의 과정에서 지원해 줄 것을 건의했다.
전북도는 정부와 정치권의 협력을 통해 내년 정부안에 국가예산 10조2349억원을 반영했다고 설명했다.
다만 정부 재정 여건과 사전 절차 미비 등으로 일부 핵심사업이 충분히 반영되지 못한 만큼 국회 심의 과정에서 추가 반영될 수 있도록 협조를 요청했다.
주요 건의사업에는 전북 피지컬AI 밸리 조성, 새만금 K-푸드 수출허브단지 조성, 동물용의약품 바이오팩토리 구축 등 첨단산업과 농생명산업 관련 사업이 포함됐다.
새만금항 신항 배후부지 재정 전환과 새만금 산업단지 임대용지 공급 등 기업 투자와 지역 개발을 위한 기반시설 확충도 건의했다.
문화·관광 분야에서는 국립중앙도서관 문화예술특화 분관과 동학농민혁명 세계기록유산 기록관 건립, 새만금 국가정원 조성 등을 제시했다.
국립의학전문대학원 설립, 전북특별자치도 준보훈병원 지정, 전주권 광역폐기물처리시설 건립 등 의료·환경 분야 현안도 지원을 요청했다.
예산사업 외에도 2차 공공기관 전북 이전, 전북 금융중심지 연내 지정, 피지컬AI·로봇 등 첨단산업 신규사업 지원, 현대차 투자 관련 입법 과제 등을 주요 현안으로 제시했다.
전북도는 앞으로 도지사와 부지사, 실국장별 역할을 나눠 기획처와 국회 주요 인사를 대상으로 예산 확보 활동을 이어갈 방침이다.
이원택 전북지사는 "내년 국가예산은 전북의 미래 성장 기반을 넓히고 도민의 삶을 한 단계 끌어올리는 밑바탕"이라며 "단 한 건이라도 더 반영될 수 있도록 도와 시군, 정치권이 원팀이 되어 끝까지 뛰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com