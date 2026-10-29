한국항공우주산업, AI 기반 제조 혁신 전략 '공유'

AI 핵심 요약beta
- KAI는 28일 연암공과대에서 항공우주 기업 강연회를 열었다
- 협력사 42곳 등 60여 명이 AI·DX 도입 전략을 공유했다
- KAI는 다음 달부터 협력사 대상 AI 실무교육을 시작한다
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 한국항공우주산업(KAI)I는 지난 28일 연암공과대학교, 한국산업기술시험원과 함께 연암공과대 미래관에서 '항공우주 강소기업 CEO AX·DX 특별강연회'를 개최했다고 29일 밝혔다.
행사에는 양홍석 KAI 상생협력실 상무, 안승권 연암공과대 총장, 이의종 한국산업기술시험원 센터장, 김태형 제조분과협의회 회장 등 60여 명이 참석했다. 협력사 42개사 관계자도 행사에 참여했다.
KAI는 협력사의 구인난과 생산성 저하 문제에 대응하고 수주 경쟁력을 높이기 위해 현장 중심의 교육 기반을 마련한다는 계획이다. 강연에서는 AI 기술이 기업 경영과 제조 환경에 미치는 변화, 실제 도입 사례, 적용 전략 등이 다뤄졌다.
안승권 총장은 'AI 시대, 기업은 어떻게 진화해야 하는가'를 주제로 기업의 대응 방향과 경쟁력 변화를 설명했다. 김범준 연암공과대 AI·DX센터장은 '기업 현장을 바꾸는 AI: 도입 사례와 적용 전략'을 주제로 제조 현장에서 활용할 수 있는 방안을 소개했다.
KAI는 다음 달부터 협력사 실무자를 대상으로 AI 활용 교육을 시작한다. 내년부터는 항공부품 제조 현장의 특성을 반영한 협력사 맞춤형 AI 실무교육을 정규 과정으로 운영할 예정이다.
m25322532@newspim.com