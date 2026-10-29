부산교육청 '부산 육상 한마당' 31일 개최…트랙·필드 34개 종목 운영

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 31일 부산아시아드 보조경기장에서 육상 한마당을 개최한다
- 학생·학부모·교직원 등 1000여명이 참여해 34개 종목 경기를 진행한다
- 달리기·도약·투척 체험과 체육 진로·영양·건강관리 프로그램도 운영한다
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진로 정보 제공 학생 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 공부하는 학생들의 기초 체력 향상을 도모하기 위해 육상대회가 열린다
부산시교육청은 오는 31일 오전 부산아시아드 보조경기장에서 '부산 육상 한마당'을 개최한다고 29일 밝혔다.
학생과 학부모, 교직원 등 1000여명이 참여하는 이번 행사는 교육공동체의 육상 참여를 확대하고 학생들의 기초체력을 높이기 위해 마련됐다. 경기는 학년별 발달 수준을 고려해 단거리와 중거리 트랙 경기, 필드 경기 등 34개 부문으로 진행된다.
경기장 주변에는 달리기·도약·투척·기초체력을 주제로 한 체험 부스 10여곳이 운영된다. 참가자들이 여러 프로그램을 경험할 수 있도록 스탬프 투어도 진행한다.
체육 진로·진학관에서는 체육 관련 진로와 진학 정보를 제공한다. 영양 체험관과 러닝 스테이션에서는 올바른 식습관과 운동에 따른 건강 관리 방법을 안내한다.
김석준 교육감은 "학생들이 신체활동을 통해 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 학교체육 활성화를 위한 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com