김해 장유도서관, 도서관운영 문체부장관상…이용자 맞춤서비스 제공

AI 핵심 요약beta
- 장유도서관은 28일 전국도서관대회에서 문체부 장관상을 받았다
- 전국 2만2000여개 도서관 평가에서 우수 운영기관으로 선정됐다
- 맞춤형 독서 서비스와 친환경·무장애 운영으로 거점 역할을 강화했다
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온·오프라인 통합 서비스 접근성 향상
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해 장유도서관의 이용자 맞춤형 서비스가 인정을 받았다.
29일 김해시 장유도서관에 따르면 전날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 제63회 전국도서관대회에서 '2026년 도서관 운영 유공' 부문 문화체육관광부 장관상을 받았다.
문화체육관광부는 매년 전국 도서관 운영 실적을 평가해 우수 기관을 선정하고 있다. 올해는 전국 2만2000여개의 공공·학교·병영·전문도서관 등을 대상으로 운영 평가 결과, 58개 기관이 수상했다. 장유도서관은 운영평가와 관계 기관 추천을 거쳐 수상 기관으로 이름을 올렸다.
장유도서관은 탄소중립 모델 발굴과 공간 개선을 거쳐 지난 2024년 재개관했다. 이후 이용자 맞춤형 서비스를 확대하고 김해시 7개 시립도서관의 거점 도서관으로서 사업을 추진해왔다.
주요 사업으로는 전 연령을 대상으로 한 북스타트, 청소년 독서토론 한마당, 독서동아리 지원 등이 있다. 지역자료 아카이브를 구축해 김해의 기억을 수집·보존하고, '컬렉션 버스킹'을 통해 도서관과 지역사회의 접점을 넓혔다. 온·오프라인 통합 서비스로 정보 접근성도 높였다.
생애주기별 독서 프로그램과 평생학습 강좌도 운영하고 지역사회와 연계한 독자 서비스를 확대했다. 친환경·무장애·디지털 포용을 반영한 시설 운영과 전문 사서 중심의 관리체계, 맞춤형 장서 확충도 추진했다.
news2349@newspim.com