부산시 '글로벌도시관광서밋' 성료…16개국 31개 도시와 협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 29일 글로벌도시관광서밋을 마치고 새 관광비전을 제시했다
- 20개 도시가 주민 중심 지속가능 도시관광 공동비전을 채택했다
- 투자·기업 상담 130건과 도시 간 협력 논의를 진행했다
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관광산업 투자 상담 130건·양자면담 33건
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 관광의 성과를 지역 주민들에게 되돌려 주는 새 관광정책 비전을 제시했다.
시는 지난 26일부터 28일까지 사흘간 해운대구 파라다이스호텔 부산과 구남로 일대에서 열린 '제2회 글로벌도시관광서밋'을 마쳤다고 29일 밝혔다.
'로컬 투어리즘: 도시경제와 관광혁신의 연결'을 주제로 열린 이번 행사에는 16개국 31개 도시 대표단과 정부·국제기구 관계자, 관광 분야 전문가 등이 참여했다. 등록 인원은 967명이며 투자사와 관광기업 48곳도 행사에 함께했다.
시장회담과 기조세션, 고위급 정책세션, 주제세션 등 모두 18개 프로그램이 진행됐다.
서밋의 핵심 결과는 20개 도시 시장단이 채택한 '2040 지속가능 도시관광 공동비전'이다. 참여 도시들은 주민 중심 관광, 기술·데이터 기반 혁신, 도시 간 역량 공유, 지속가능성과 회복력 강화를 공동 과제로 제시했다.
공동비전은 관광객 수를 늘리는 데 그치지 않고 관광의 경제적 효과가 지역사회와 주민에게 돌아가야 한다는 방향을 담았다.
관광산업 분야에서는 투자사 14곳과 관광기업 34곳이 참여해 모두 130건의 상담을 진행했다. 도시와 기업 간 양자면담은 33건으로 집계됐다.
투자기관 2곳은 관광기업 5곳에 총 2억8500만 원 규모의 투자 검토 의향을 밝혔다. 이 가운데 3개 기업은 기업설명회 자료를 토대로 추가 검토를 진행하기로 했다.
글로벌 온라인 여행사와 관광 플랫폼 기업을 대상으로 한 협력 논의도 진행됐다. 시와 기업들은 관광상품 등록, 응용프로그램 인터페이스 연계, 국내외 유통망 확대 방안 등을 협의했다.
도시 간 협력안도 제시됐다. 가오슝 대표단은 부산시 캐릭터 '부기'와 가오슝 대표 캐릭터 '가오슝슝'을 연계해 2027년 가오슝 윈터 원더랜드에 대형 캐릭터 인형을 공동 전시하는 방안을 제안했다.
국제 관광 기준과 지역 협력에 대한 논의도 이뤄졌다. 국제지속가능관광위원회와 함께 지속가능관광 목적지 기준 개정안을 다루는 워크숍을 열었고 한·중앙아 협력포럼에서는 중앙아시아 5개국 관광 관계자들과 협력 방안을 논의했다.
굿투어리즘과 해양관광, 웰니스, 로컬 콘텐츠, 청년 일자리 등도 주요 의제로 다뤄졌다.
해운대 구남로에서는 글로벌도시관광로드쇼가 열렸다. 참가 도시 홍보부스와 세계문화체험, 음식 부스, 문화공연 등을 통해 시민과 관광객에게 각 도시의 관광자원을 소개했다.
청년 공모전에는 부산병과 로컬 투어리즘, 글로벌 관광도시 홍보를 주제로 61개 팀이 참가했다.
시는 서밋에서 구축한 도시 네트워크를 바탕으로 공동비전의 실행과제를 구체화할 방침이다.
전재수 시장은 "세계 도시들이 지속가능한 도시관광의 방향을 함께 논의하고 협력 기반을 마련했다"며 "참여 도시들과의 협력을 바탕으로 도시관광 발전과 국제 협력을 이어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com