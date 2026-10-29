AI 드론으로 참치 잡는다…동원산업, '다누리'호 첫 출항

AI 핵심 요약beta
- 동원산업은 29일 부산 다대항에서 다누리호 출항식을 열었다
- 다누리호는 500억원 이상 투입된 2000톤급 최신 선망선이다
- AI 어군 탐지와 원격 모니터링으로 조업·선원 환경을 개선했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동원산업이 신규 선망선 '다누리'호의 출항식을 29일 부산 다대항에서 열고 원양 조업에 나섰다. 행사에는 황종우 해양수산부 장관, 김남정 동원그룹 회장, 박상진 동원산업 대표 등 200여 명이 참석해 안전 조업과 만선을 기원했다.
다누리호는 500억원 이상이 투입된 2000톤급 선망선으로, 김민성 선장 등 30여 명이 승선해 약 1년간 남태평양에서 참치 조업을 한다.
가장 큰 특징은 AI 연계 어군 탐지 기능이다. 이동 중에도 자동으로 이착륙하는 어군 탐지 전용 드론 2대를 동시에 운용하며, 드론이 촬영한 영상을 관제실 AI가 실시간으로 분석한다. 3D 소나와 레이더도 함께 활용한다. 원양어선 가운데 처음으로 원격 모니터링 시스템도 탑재해 기관실과 브릿지 상태를 육상에서 실시간 확인할 수 있다. 최신 급랭설비를 갖춰 통조림용 참치뿐 아니라 횟감용 '슈퍼튜나'도 확보할 수 있다. 선실 높이와 침대 규격도 넓혀 선원 주거 환경을 개선했다.
동원산업은 최근 10여 년간 약 3000억원을 투자해 선단 현대화에 나서고 있으며, 다누리호와 건조 중인 2000톤급 1척을 포함해 최신형 선망선 8척을 확보하게 된다. 다누리호는 해양수산부가 2019년 도입한 '원양어선 안전펀드'로 건조된 첫 선망선이다.
박상진 대표는 "전통 산업인 원양어업에 첨단기술을 연결해 경쟁력을 높이는 동시에 국내 최대 수산기업으로서 선원 인권 보호에도 앞장설 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com