부산시, '소상공인 상생한마당' 31일 팡파르…공연·체험프로그램 풍성

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 29일 소상공인 상생한마당 개최를 밝혔다
- 행사는 31일부터 이틀간 영화의전당에서 열린다
- 판매·체험·공연 등 6개 테마공간을 운영한다
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소상공인 판로 확장·시민 체험 기회 제공
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 소비촉진 행사를 통한 소상공인 판로확대 지원에 나선다.
부산시는 오는 31일부터 11월 1일까지 이틀간 해운대구 영화의전당 두레라움광장에서 '제3회 부산 소상공인 상생한마당'을 개최한다고 29일 밝혔다.
부산시 소상공인연합회가 주최·주관하고 부산시와 중소벤처기업부가 후원하는 올해 행사에 주제는 'BUSAN ON FESTIVAL-부산이 모이는 주말'이다.
행사장에는 소상공인 제품과 브랜드를 소개하는 '발견ON', 시민 체험 공간인 '취향ON', 지역 먹거리를 즐기는 '미식ON', 신생 소상공인을 위한 '새싹ON', 지역사회 상생을 주제로 한 '함께ON', 공연 무대 '스테이지ON' 등 6개 테마공간이 구성된다.
판매 부스와 먹거리 부스, 푸드트럭, 체험 공간도 운영한다. 공연과 시민 참여 프로그램도 이어진다. 31일에는 가수 신용재가, 11월 1일에는 밴드 너드커넥션이 무대에 오른다.
'제3회 소상공인 상생가요제'는 31일 예선을 거쳐 다음 달 1일 결선으로 진행된다.
전재수 시장은 "소상공인에게 판로 확대와 성장의 기회가 되고 시민에게는 부산의 다양한 상품과 브랜드를 만나는 자리가 되길 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com