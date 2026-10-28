'2002 월드컵 주역' 설기현, 김해FC 새 사령탑 선임

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내달 7일 화성FC전 공식 데뷔

K리그2 최하위 탈출 우선 과제

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 2002년 한·일 월드컵 4강 주역 설기현 감독이 '김해FC2008'의 제6대 사령탑을 맡아 김해FC의 새로운 도약을 이끈다.

'김해FC2008'은 28일 설기현 감독을 새 감독으로 선임했다고 밝혔다. 임기는 11월 1일부터 시작된다.

김해FC2008 구단주인 정영두 김해시장(오른쪽)이 28일 시청에서 김해FC2008구단의 새로운 도약을 이끌 제6대 감독으로 설기현 감독을 선임한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=김해FC] 2026.10.28

설 감독은 선수 시절 벨기에와 잉글랜드 등 유럽 무대에서 뛰었다. 2002년 월드컵 이탈리아와의 16강전에서는 동점골을 터뜨리며 대표팀의 4강 진출에 힘을 보탰다.

은퇴 후에는 성균관대 감독을 시작으로 지도자 경력을 쌓았다. 국가대표팀 코치와 경남FC 감독을 지냈으며 경남FC 재임 기간 4년 가운데 세 차례 팀을 플레이오프에 진출시켰다.

현재 K리그2 최하위에 머문 김해FC는 설 감독 선임을 계기로 선수단 경쟁력과 팀 운영 체계를 재정비할 계획이다. 중장기적으로는 안정적인 구단 운영 기반을 구축한다는 방침이다.

설 감독은 다음달 1일 김해종합운동장에서 열리는 천안시티FC와의 홈경기에서 팬들에게 첫선을 보인다. 공식 지휘는 같은 달 7일 같은 장소에서 열리는 화성FC전부터 맡는다.

설 감독은 "경기장에서 결과로 보여주는 것이 가장 중요하며 선수들과 적극적으로 소통해 조직력과 경쟁력을 끌어올리겠다"고 소감을 밝혔다.

정영두 김해시장은 "선수와 프로팀 지도자로서 풍부한 경험을 갖춘 설기현 감독이 팀의 변화를 이끌 적임자라고 판단했다"며 "선수단이 하나로 뭉쳐 경기력을 높일 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com