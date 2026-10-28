남양주 '봉선사 동종' 63년 만에 국보 지정...시 최초 국보 탄생

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 28일 봉선사에서 동종 국보 지정 기념행사를 열었다
- 봉선사 동종은 보물 지정 63년 만인 지난 4월 국보로 승격됐다
- 행사에는 국보 지정서 전달과 복제품 타종, 축하 공연 등이 진행됐다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 '남양주 봉선사 동종'의 국보 지정을 기념하는 행사가 28일 대한불교조계종 봉선사에서 열렸다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 지난 4월 23일 봉선사 동종이 국보로 승격된 것을 기념하고 해당 문화유산의 역사적·예술적 가치를 널리 알리기 위해 마련됐다. 봉선사 동종은 1963년 보물로 지정된 이후 63년 만에 국보로 승격됐다.
행사에는 최현덕 남양주시장을 비롯해 허민 국가유산청장, 대한불교조계종 관계자, 경기도 및 남양주시 관계자, 지역 주민 등이 참석해 남양주시 최초 국보의 탄생을 축하했다.
이날 기념식은 개회 선언을 시작으로 삼귀의례, 내빈 소개, 인사말, 축사 등의 순서로 진행됐으며 허민 국가유산청장이 봉선사 주지 호산스님에게 국보 지정서를 전달했다. 봉선사 동종 복제품 타종과 축하 공연도 진행됐다.
국보로 지정된 '남양주 봉선사 동종'은 1469년 조선 제8대 국왕 예종이 선왕인 세조의 명복을 빌기 위해 제작해 봉선사에 봉안한 동종이다. 조선 전기 왕실의 발원으로 제작된 대형 동종 가운데 최초 봉안 장소에 현재까지 전해지는 유일한 사례로 평가된다.
최현덕 남양주시장은 "봉선사 동종의 국보 승격은 남양주의 역사·문화적 가치를 높이는 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 시민과 함께 문화유산의 역사적 의미를 나누고 소중한 유산을 보존·전승하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com