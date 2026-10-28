세종교육청·세종시 "유보통합 협력·어린이집 지원 강화"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제4차 추진협의체서 협업 과제 점검

11월 업무달력·보호자 안내자료 배포

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청과 세종시가 유보통합의 안정적인 정착을 위해 실무 협력을 강화하고 어린이집의 행정 부담 완화와 학부모의 정책 이해를 돕는 지원에 나선다.

시교육청은 28일 세종시와 함께 '제4차 유보통합 협업사무 추진협의체 회의'를 열어 협업과제 추진 상황을 점검하고 어린이집 지원을 위한 기관 간 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

세종시교육청과 세종시가 28일 '제4차 유보통합 협업사무 추진협의체 회의'를 열고 협업과제 추진 상황을 점검했다. [사진=세종시교육청] 2026.10.28 vincent977@newspim.com

시교육청은 교육부의 정부책임형 유보통합 정책에 따라 지난 3월 '2026년 정부책임형 유보통합 협업사무 추진계획'을 수립하고 세종시와 함께 어린이집 업무달력 제작, 교육과정 설명회 보호자 안내자료 보급, 유아 수급 공동협의체 운영 등을 추진해 왔다.

시교육청 직속기관과 연계한 '0~2세 생애 처음 부모교육' 개설을 지원하고 어린이집 교육기자재 공동 활용 시범사업도 운영하는 등 교육·보육 현장의 협력 기반을 넓혀 왔다.

이번 회의에서는 어린이집 교직원의 행정업무 부담을 줄이기 위한 업무달력과 학부모의 교육청 정책·사업 이해를 돕는 교육과정 설명회 보호자 안내자료의 초안을 검토했다. 양 기관은 자료 보완 사항과 배포 일정을 협의했으며 논의 내용을 반영해 11월 중 관내 어린이집에 배포할 예정이다.

유보통합에 대비한 행정지원 체계 마련을 위해 제작 중인 '유치원-어린이집 설치·운영 비교자료'의 추진 상황도 공유하고 향후 현장 활용 방안을 논의했다.

양 기관은 이날 논의한 내용을 바탕으로 남은 협업과제를 연말까지 차질 없이 추진하고 교육·보육 현장의 업무 부담을 줄이는 한편 유보통합이 안정적으로 정착할 수 있도록 협력 체계를 강화할 계획이다.

이강재 유초등교육과장은 "교육청과 시청이 함께 추진하는 협업사업은 아이와 학부모가 체감하는 교육·보육 서비스의 질을 높이는 중요한 기반"이라며 "앞으로도 양 기관이 긴밀히 협력해 수요자 중심의 정책을 발굴·추진하고 유보통합이 안정적으로 정착할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com