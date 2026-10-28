석유공사, 지질연·18개 대학과 자원개발 협력…서해 대륙붕 연구 확대

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28일 여수서 열린 학술대회서 MOU 체결

탐사자료 공유·전문인력 양성·공동연구 추진

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국석유공사(사장 손주석)가 한국지질자원연구원과 국내 18개 대학 등과 손잡고 자원개발 기술 연구와 전문인력 양성을 확대한다.

석유공사는 28일 전남 여수에서 열린 '2026 추계지질과학연합학술대회'에서 한국지질자원연구원과 국내 지질·자원 분야 18개 대학이 참여하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 자원안보 위기에 선제적으로 대응하고 국내 자원개발 분야의 연구 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 석유공사는 학계와 연구기관이 보유한 전문성을 활용해 자원 탐사와 분석 기술을 발전시키고 관련 인력을 양성할 계획이다.

석유공사 및 대학 관계자들이 28일 전남 여수에서 열린 '국내자원개발 생태계 활성화 위한 산학연 공동협력 플랫폼 업무협약 체결식'을 진행한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국석유공사] 2026.10.28 gkdud9387@newspim.com

협약에 따라 참여기관들은 탐사자료를 공유하고 탐사·분석 장비를 공동으로 활용한다. 국내 자원개발 전문인력 양성을 위한 교육훈련을 추진하는 한편, 국내 대륙붕 자원개발과 관련한 기초과학기술 연구도 확대할 예정이다.

특히 이번 협약으로 산학연 공동협력 플랫폼에 참여하는 기관은 기존 14곳에서 20곳으로 늘었다. 지난 2023년 출범한 협력체계를 확대해 국내 자원개발 분야의 연구와 기술교류 기반을 강화한 것이다.

석유공사는 그동안 공동협력 플랫폼을 통해 '산학연 자원개발 아카데미'를 3차례 개최했다. 산학연 공동연구를 수행하고 공사가 보유한 탐사자료를 활용해 학술발표를 진행하는 등 연구 협력도 이어왔다.

이번 학술대회에서는 서해 대륙붕의 자원개발 가능성을 살펴보는 연구 성과도 공개했다. 석유공사는 '서해대륙붕 기초지질 및 석유부존 유망성 연구성과'를 주제로 특별세션을 열고 지난 3년간 진행한 산학연 공동연구 결과를 공유했다.

손주석 석유공사 사장은 "이번 협약 확대와 기술 교류를 발판 삼아 국내 자원개발 기술력을 한 단계 끌어올리고, 대한민국 자원안보 확립에 중추적인 역할을 하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com