한전, 고졸 채용·AI 인사혁신 성과…대통령상·인사혁신처장상 동시 수상

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27일 '제21회 인사혁신 우수사례 경진대회' 개최

고졸 청년 능력중심 채용·육성 모델, 대통령상 수상

AI기반 직무중심 인사플랫폼, 인사혁신처장상 획득

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력(사장 김동철)이 고졸 청년 채용 확대와 인공지능(AI)을 활용한 인사제도 혁신 성과를 인정받아 대통령상과 인사혁신처장상을 동시에 수상했다.

한전은 지난 27일 인사혁신처가 주관한 '제21회 인사혁신 우수사례 경진대회'에서 인재혁신 분야 대통령상(금상)과 인사혁신처장상(동상)을 수상했다고 28일 밝혔다.

인사혁신 우수사례 경진대회는 중앙부처와 교육청, 공공기관의 우수 인사제도를 발굴하고 확산하기 위해 매년 열리는 행사다. 인재혁신과 근무혁신, 제도혁신 등 3개 분야에서 우수사례를 선정한다.

한전은 이번 대회에서 고졸 청년의 채용과 육성을 연계한 인사제도로 대통령상을 받았다. 학력보다 능력을 중심으로 인재를 선발하고, 입사 이후 직무 전문성을 갖출 수 있도록 지원한 점이 높은 평가를 받았다.

한전 관계자들이 지난 27일 제21회 인사혁신 우수사례 경진대회'에서 인재혁신 분야 대통령상(금상)과 인사혁신처장상(동상)을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국전력] 2026.10.28 gkdud9387@newspim.com

한전은 고졸 신입사원을 대졸 사원과 동일한 4직급으로 채용하고 있다. 취업 전 자격 취득 교육과 입사 후 전문교육을 연계해 직무역량을 높이는 방식이다. 고졸 채용 규모도 지속적으로 확대하고 있다.

이 같은 제도를 통해 최연소 고졸 출신 차장이 배출됐으며, 최근에는 고졸 입사 직원 2명이 특별승진 대상자로 선정됐다. 학력과 관계없이 능력과 성과에 따라 성장할 수 있는 인사체계를 운영한 성과다.

인사혁신처장상은 AI 기반 직무중심 인사관리(HR) 종합 플랫폼이 수상했다. 이 플랫폼은 AI로 인사 데이터를 분석해 직무분류와 직무평가, 보직추천, 핵심직무 선정 등 인사 업무 전반에 활용하는 시스템이다.

특히 외부망과 분리된 자체 내부망에 플랫폼을 구축해 인사 데이터를 분석하고, 이를 인사 의사결정에 활용할 수 있도록 했다. 한전은 데이터에 기반한 직무중심 인사체계를 강화한 점을 인정받았다.

한전 관계자는 "앞으로도 축적한 HR 분야의 전문성과 노하우를 바탕으로 대외기관 컨설팅 등 성과 공유를 통해 공공부문 인사혁신 확산에 기여하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com