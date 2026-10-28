이한영 대전시의원 "사립유치원 돌봄 지원, 원아 규모 반영해야"

AI 핵심 요약beta
- 이한영 대전시의원은 28일 사립유치원 돌봄지원 간담회를 열었다
- 참석자들은 돌봄 원아 규모에 따른 지원 기준 개선을 논의했다
- 유치원장들은 소규모 유치원 균등 지원과 시설 개방을 요청했다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회에서 사립유치원 돌봄교실 운영비 지원 기준을 실제 돌봄 원아 규모에 맞게 개선해야 한다는 목소리가 나왔다.
28일 시의회에 따르면 이한영 의원(국민의힘·서구6)은 이날 시의회 소통실에서 '돌봄지원 정책과 사립유치원 발전방향 간담회'를 열고 돌봄 운영 여건과 지원 제도 개선 방안을 논의했다.
이번 간담회는 유치원 방과후·돌봄 내실화 정책에 맞춰 지역 유아 돌봄의 상당 부분을 담당하는 사립유치원의 운영 실태를 살펴보고 현장 의견을 바탕으로 실효성 있는 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
간담회에는 관내 사립유치원 원장 등 현장 관계자와 어용화 대전시교육청 유아특수교육과장, 한진경 기획예산과장이 참석해 돌봄교실 운영 여건과 지원 제도 개선 방안을 논의했다.
시교육청은 지난해까지 사립유치원 돌봄교실 운영비를 정액 지원했으나 올해부터 돌봄 원아 25명을 기준으로 유치원당 연간 1750만원과 3500만원으로 나눠 차등 지원하고 있다.
이에 참석한 유치원 원장들은 지원 기준에 따른 유치원 간 격차 확대를 우려하며 돌봄 원아가 적은 유치원에도 지난해처럼 균등한 지원이 필요하다고 건의했다. 유아들이 다양한 활동을 할 수 있도록 학교시설 개방에 대한 지원도 요청했다.
이한영 의원은 "돌봄 원아가 80~90명을 넘는 유치원도 있는 만큼 실제 돌봄 규모를 지원 금액에 반영해야 한다"며 "동시에 소규모 유치원이 지원에서 소외되거나 운영에 어려움을 겪지 않도록 균형 있는 지원 기준을 마련해야 한다"고 강조했다.
vincent977@newspim.com