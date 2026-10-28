[프로야구] '2020년 2차 전체 1순위' NC 정구범, 어깨 통증으로 은퇴…선수 5명도 방출

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 NC 다이노스의 좌완 유망주였던 정구범(26)이 지속적인 어깨 통증으로 현역 은퇴를 결정했다. NC는 정구범의 은퇴와 함께 선수 5명에게 재계약 불가를 통보했다.

NC 구단은 28일 "정구범이 최근 구단과의 면담에서 지속적인 어깨 통증으로 선수 생활을 이어가기 어렵다며 은퇴 의사를 밝혔다"고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 은퇴를 선언한 NC 좌완 투수 정구범. [사진=NC 다이노스] 2026.10.28 football1229@newspim.com

구단은 선수의 의사를 존중해 정구범을 임의해지 선수로 공시할 예정이다. 2000년생 정구범은 2020년 KBO 신인드래프트에서 2차 1라운드 전체 1순위로 NC의 지명을 받으며 기대를 모았다.

그러나 프로 입단 이후 어깨 부상 등으로 좀처럼 자리를 잡지 못했다. 2022년 1군에 데뷔한 정구범은 2023년까지 통산 6경기에 등판해 14이닝 1패, 평균자책점 8.36을 기록하는 데 그쳤다.

2024년 1월 현역으로 입대한 정구범은 지난해 7월 전역한 뒤 올 시즌 복귀를 준비했다. 하지만 지속적인 어깨 통증을 극복하지 못하면서 결국 선수 생활을 마무리하게 됐다.

정구범은 임의해지 선수로 공시되면 구단 훈련에 참여할 수 없다. 향후 현역 복귀를 원할 경우 공시일로부터 1년이 지난 뒤 KBO 총재에게 복귀를 신청할 수 있다.

한편 NC는 투수 강태경과 노재원, 내야수 장창훈, 외야수 박영빈과 양가온솔 등 총 5명에게 재계약 불가 의사를 전달했다.

강태경은 2020년 신인드래프트 5라운드, 장창훈은 2025년 9라운드, 양가온솔은 2025년 10라운드 지명으로 NC에 입단했다. 노재원과 박영빈은 각각 2023년과 2020년 육성선수로 NC 유니폼을 입었으나, 팀을 떠나게 됐다.

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