임광현 비서실장, 진우스님 예방…"선명상·문화사업 적극 협력"

AI 핵심 요약beta
- 임광현 대통령비서실장이 28일 진우스님을 예방해 축하와 감사를 전했다
- 임 실장은 선명상 대중화와 사회적 화합에 기여한 조계종에 감사를 표했다
- 진우스님은 정서적 어려움 치유와 종교계 목소리 경청을 정부에 당부했다
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정신건강 증진 역할에 감사 표명
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 임광현 대통령비서실장이 28일 대한불교조계종 총무원장 진우스님을 예방하고 종단 운영과 사회적 화합에 대한 감사를 전했다.
임 실장은 이날 오전 조계사를 방문해 "연임되신 진우스님께 대통령님과 정부를 대표해 축하의 말씀을 드린다"고 인사했다. 이에 진우스님은 "중책을 맡으셨다"며 "대통령님의 국정 방향과 정책을 옆에서 잘 보좌해준다면 국민도 마음이 편안해질 것"이라고 화답했다.
임 실장은 진우스님에게 "지난 임기 동안 안정적인 종단 운영과 사회적 화합을 이끌어주셨다"며, 특히 국민 정신건강 증진과 '선명상' 대중화, 청년·미래세대 포교 대도약, 사회적 화합 등 역할을 해준 데 감사를 표했다. 선명상은 전통적인 불교의 참선을 현대인의 일상에 맞게 대중화하고 실용화한 명상법이다.
임 실장은 이어 정부와 불교계의 협력 의지도 밝혔다. 임 실장은 "정부도 전통문화유산의 보존·계승은 물론, 불교계의 선명상과 문화사업에 적극 협력하겠다"며 "한국불교의 대도약과 국태민안을 위해 앞으로도 지혜와 원력을 다해주시길 청한다"고 밝혔다.
진우스님은 "국민이 여러 이유로 정서적 어려움을 겪고 있는 만큼, 이를 치유할 수 있는 정책을 만들어야 한다"며 "이를 위해 종교 지도자들과 각계각층의 목소리를 경청해달라"고 당부했다.
임 실장은 이번 진우스님 예방을 시작으로 종교계 주요 인사들을 찾아가 소통을 이어갈 예정이다.
the13ook@newspim.com