후배 여경 잠든 새 속초 간 경찰관…발령 조치후 사실 확인 중

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천에서 여성 시보 경찰관이 야간 근무 후 선임 경찰관의 차를 타고 퇴근하다 자신의 의사와 달리 강원도 속초까지 갔다고 주장해 경찰이 사실관계를 확인하고 있다.
28일 인천 삼산경찰서에 따르면 모 지구대 소속 시보 A 순경은 전날 팀장에게 같은 팀 B 경장으로부터 이 같은 부적절한 일을 겪었다고 알렸다.
A 순경은 지난달 지구대 야간 근무를 마친 뒤 다른 경찰관 1명과 함께 B 경장의 차를 타고 퇴근하다가 자신의 의사와 관계없이 속초까지 갔다고 주장했다.
A 순경은 "B 경장이 동료 경찰관을 내려주고 자신이 잠든 사이 경기 가평휴게소를 거쳐 강원도 속초까지 갔다"고 했다.
그는 중간에 집으로 돌아가겠다는 의사를 밝혔으나 받아들여지지 않았으며 속초 식당에서는 술까지 주문하려 했다고 주장한 것으로 전해졌다.
경찰은 B 경장을 다른 지구대로 발령 조치했으며 당사자들을 불러 사실관계를 파악한 후 사실로 확인되면 감찰에 착수한다는 방침이다.
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