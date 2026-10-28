李대통령 "올해 외국인 관광객 역대 최고 경신…지역 성장으로 연결"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 28일 외국인 관광객 역대 최고를 환영했다
- K-컬처 관심이 한국 여행으로 이어졌다며 외국인에 감사했다
- 지역 관광 활성화로 경제에 활력을 더하고 격차를 줄이겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 28일 올해 대한민국을 찾은 외국인 관광객 수가 역대 최고 기록을 경신한 소식을 알리며 "K-컬처가 이끌어낸 관심이 한국 여행으로 이어지고 있다"고 반색했다.
이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "대한민국 곳곳을 여행하며 한국의 아름다움과 매력을 세계에 알리고, 다른 이들에게 한국 여행을 적극적으로 권해주시는 외국인 여러분께도 진심으로 감사드린다"며 이같이 썼다.
이어 "한국의 매력은 서울에만 있지 않다"며 "지역마다 고유한 자연과 문화, 음식과 이야기가 있다"고 강조했다.
이 대통령은 "이러한 매력이 더 많은 관광객의 발걸음으로 이어진다면 지역경제에도 새로운 활력을 불어넣을 수 있다"며 "관광은 지역 공동화와 수도권·비수도권 간 격차를 완화할 수 있는 중요한 기회이기도 하다"고 강조했다.
이 대통령은 "K-컬처가 만들어낸 기회를 제대로 살려, 세계인의 발걸음이 서울을 넘어 대한민국 곳곳으로 이어지고 지역의 성장과 활력으로 연결되도록 하겠다"고 다짐했다.
pcjay@newspim.com