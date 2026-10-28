세종소방본부, 도심형 요양원 화재 대책 현장점검

AI 핵심 요약beta
- 세종소방본부가 28일 도심형 요양시설 화재 예방을 점검했다
- 상가 복합건축물 상층부의 연기 유입과 피난 위험을 살폈다
- 거동 불편 입소자의 야간 대피와 소방시설 작동을 확인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종소방본부가 상가 복합건축물에 입주한 도심형 요양시설의 화재 취약 요인을 점검하고 거동이 불편한 입소자의 야간 대피 대책을 살폈다.
소방본부는 28일 세종플래티늄요양원을 방문해 가을·겨울철 화재 예방을 위한 현장점검을 진행했다고 밝혔다.
이번 점검은 도심 밀집지역의 복합건축물에 입주한 노인요양시설의 화재 위험을 확인하고 피난약자 보호를 위한 안전관리 체계를 보완하기 위해 마련됐다.
도심형 요양시설은 보호자 방문과 의료기관 연계가 편리하지만 일부 시설은 상가 복합건축물 상층부인 4~5층에 있어 아래층에서 불이 날 경우 연기가 빠르게 유입·확산할 위험이 있다.
이날 신희범 본부장은 시설 관계자들과 함께 하층부 화재 발생 시 연기 유입 차단 대책과 소방시설 정상 작동 여부, 비상구 및 출입문 자동 개방 체계 등을 집중적으로 살폈다.
외벽 피난기구와 소방관 진입창의 관리 상태를 점검하고 야간 대피 계획의 실효성도 확인했다. 특히 소방본부가 특수시책으로 도입한 형광밴드와 축광식 피난유도 패치가 실제 현장에서 효과적으로 활용될 수 있는지도 살폈다.
vincent977@newspim.com