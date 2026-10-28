추미애, '2026 DMZ 포럼'서 "생태환경 등 북한과 협력 방안 모색"

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 추미애 경기도지사가 감염병과 재난, 생태환경 분야에서 북한에 지방정부 차원의 공동사업을 제안하거나 국제사회와 협력하는 방안을 찾겠다고 밝혔다.

28일 '2026 DMZ OPEN 에코피스포럼'에서 추미애 경기도지사가 발언하고 있다.[사진=경기도]

추 지사는 28일 소노캄 고양에서 경기도와 통일부, 프리드리히 에버트 재단이 공동 개최한 '2026 DMZ OPEN 에코피스포럼' 기조대담에 참석해 이같이 말했다.

도에 따르면 이번 포럼은 DMZ의 생태·평화적 가치를 국제사회와 공유하고 한반도의 지속 가능한 미래와 평화공존 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

추 지사는 정동영 통일부 장관, 크리스토프 호이저 프리드리히 에버트 재단 한국사무소장, 발레리 줄레조 프랑스 사회과학고등연구원(EHESS) 교수와 진행된 대담에서 지방정부의 역할과 남북 교류협력의 필요성을 제시했다.

28일 '2026 DMZ OPEN 에코피스포럼'의 기조대담 진행 모습 .[사진=경기도]

추 지사는 "감염병, 재난, 생태환경 문제 해결을 위해 북한에 먼저 공동사업을 제의하거나 다른 국가들과 공동으로 추진하는 방법까지도 구상하고 있다"고 말했다.

이어 "남북 교류협력의 목적은 북한 사회를 붕괴시키거나 체제를 와해시키는 데 있는 것이 아니다"라며 "교류를 통해 서로를 이해하고 멀어지는 이질성을 회복하는 데 목적이 있다"고 강조했다.

그러면서 "경기도는 지방 차원에서 북한과 충분히 교류하고 협력하면서 상호 이해와 협력의 기반을 넓혀나가는 데 집중하고자 한다"며 "접경지역 도지사로서 평화관리를 제대로 하겠다"고 밝혔다.

분단으로 끊긴 DMZ의 길을 다시 연결하겠다는 의지도 내놨다.

추 지사는 "길은 이웃과 소통하는 하나의 방법이고 끊김 없이 자연스럽게 이어져야 한다"며 "분단으로 끊긴 길이 다시 이어지도록 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.

정동영 통일부 장관은 "평화공존의 길을 내는 것은 시민사회와 지방정부, 중앙정부가 모두 손잡고 해야 할 일"이라며 "환경·생태·문화·역사에 대한 조사와 함께 시민들이 그 길을 걸을 수 있는 평화로운 환경이 조속히 조성되길 바란다"고 말했다.

28일 '2026 DMZ OPEN 에코피스포럼'에서 추미애 경기도지사가 발언하고 있다.[사진=경기도]

앞서 추 지사는 개회사에서 경기북동부 개발 구상도 제시했다.

추 지사는 "평화경제특구 조성을 적극 추진하겠다"며 "기업 투자를 유치하고 청년 일자리를 늘리는 한편 남북 교류가 재개되면 경제협력을 뒷받침할 산업·물류 기반을 갖추겠다"고 밝혔다.

대담에 참석한 호이저 소장은 독일의 분단 극복 경험을 소개하며 긴장 완화와 소통을 위한 작은 조치들이 축적돼 평화의 성과로 이어질 수 있다고 설명했다. 줄레조 교수는 DMZ와 접경지역의 현실을 이해하고 상대방의 관점을 살피는 것이 평화공존의 출발점이라고 밝혔다.

이날 오후에는 통일부와 에버트 재단, 경기도가 각각 주관하는 평화·생태 분야 세션이 이어졌다.

통일부 주관 평화세션에서는 최영준 전 통일부 차관이 좌장을 맡아 'DMZ의 평화적 이용과 협력 방안'을 논의했다.

에버트 재단 주관 세션에서는 문아영 피스모모 대표가 좌장을 맡아 '한반도와 동북아의 평화공존을 위한 대화'를 주제로 토론을 진행했다. 최종건 전 외교부 차관과 댄 스미스 유엔군축연구소 수석연구원 등이 패널로 참여했다.

경기도 주관 생태세션에서는 '동북아 스마트 생태도시 세미나'와 연계해 '한반도 생태평화협력: DMZ에서 시베리아까지'를 주제로 접경지역의 생태적 가치 보존과 평화협력 방안을 논의했다.

행사장에는 통일부의 'DMZ 빅게임' 체험공간과 참여형 프로그램도 마련됐다. 도민과 청년들은 이를 통해 DMZ의 생태·평화적 가치를 직접 체험했다.

asj7376@newspim.com