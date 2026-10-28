충북교육청, 교육부 평가 17개 지표 모두 통과…특교금 2억5000만원 확보

AI 핵심 요약beta
- 충북도교육청은 28일 교육부 평가에서 17개 지표를 모두 통과했다.
- 평가는 AI 인재 양성 등 4개 영역을 기준으로 진행됐다.
- 충북교육청은 특별교부금 2억5000만원을 교육정책에 활용한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도교육청이 교육부의 2026년 시·도교육청 평가에서 국가시책 추진실적 정량평가 17개 지표를 모두 통과해 특별교부금 2억5000만원을 확보했다고 28일 밝혔다.
교육부는 올해부터 기존 최우수·우수·보통·미흡 등급제를 폐지하고 지표별 기준 충족 여부에 따라 통과(PASS)와 미통과(FAIL)로 평가 방식을 바꿨다.
평가는 인공지능(AI) 미래인재 양성, 국가책임 공교육 강화, 학생 맞춤형 교육·돌봄 지원, 학교 공동체 회복 등 4개 영역으로 진행됐다. 충북교육청은 17개 지표 모두 평가 기준을 충족했다.
충북교육청은 2023년과 2024년 최우수 등급, 2025년 우수 등급을 받은 데 이어 올해 개편된 평가에서도 전 지표 통과를 기록했다.
확보한 특별교부금은 교육정책 추진과 학교 현장 지원에 활용할 계획이다.
윤건영 교육감은 "교육가족 모두가 함께 만들어 낸 성과"라며 "재정 인센티브를 효과적으로 활용해 학생 성장과 학교 현장의 변화를 뒷받침하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com