[프로배구] '최대어' 윤경, 남자 신인드래프트 전체 1순위 OK행…지명률 역대 최저

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대학배구 최고의 공격수로 평가받는 윤경(인하대)이 남자 프로배구 신인드래프트 전체 1순위로 OK저축은행 유니폼을 입었다. 역대 최다인 59명이 참가한 이번 드래프트에서는 18명만 지명되며 역대 최저 지명률을 기록했다.

OK저축은행은 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 2026-2027 한국배구연맹(KOVO) 남자부 신인선수 드래프트에서 전체 1순위로 윤경을 지명했다.

[서울=뉴스핌] 인하대 윤경이 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 2026-2027 한국배구연맹(KOVO) 남자부 신인선수 드래프트에서 전체 1순위로 OK저축은행에 지명됐다. [사진=KOVO] 2026.10.28 football1229@newspim.com

이번 시즌 남자 프로배구 드래프트 지명 순서는 지난 시즌 최종 순위 역순을 기준으로 추첨을 통해 진행됐다. 삼성화재 35개, OK저축은행 30개, 한국전력 20개, KB손해보험 8개, 우리카드 4개, 현대캐피탈 2개, 대한항공 1개 등 총 100개의 구슬을 추첨 통에 넣어 뽑았다.

여기서 30%의 확률로 전체 1순위 지명권을 얻은 OK저축은행은 주저 없이 이번 드래프트 최대어로 꼽힌 윤경을 선택했다.

인하대 2학년에 재학 중인 윤경은 신장 194.6cm의 아웃사이드 히터로, 강력한 공격력과 안정적인 리시브 능력을 겸비한 유망주다.

스파이크 높이가 348cm에 달할 정도로 뛰어난 점프력과 빠른 스윙을 갖췄으며, 아웃사이드 히터와 아포짓 스파이커를 모두 소화할 수 있다.

연령별 국가대표팀에서도 활약했다. 지난 2023년 19세 이하(U-19) 세계청소년선수권대회에서는 이우진과 함께 한국의 동메달 획득에 기여했다. 당시 한국은 1993년 이후 30년 만에 이 대회에서 동메달을 차지했다.

윤경은 지난해 대학 1학년 신분으로도 신인드래프트 최대어로 평가받았지만 참가하지 않았다. 올해 드래프트에 신청하면서 프로 구단들의 관심을 한 몸에 받았다.

[서울=뉴스핌] 남자 프로배구 관계자들이 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 2026-2027 한국배구연맹(KOVO) 남자부 신인선수 드래프트에서 추첨 공을 뽑고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.28 football1229@newspim.com

전체 2순위 지명권은 2%의 확률을 뚫은 현대캐피탈이 가져갔다. 현대캐피탈은 한양대 2학년 미들블로커 장은석(203cm)을 선택했다.

3순위 우리카드는 중부대 4학년 아웃사이드 히터 전유석(200cm)을, 4순위 KB손해보험은 한양대 3학년 아포짓 스파이커 장보석(196cm)을 각각 지명했다.

특히 2006년생 장은석과 2004년생 장보석은 친형제로, 같은 해 1라운드에서 나란히 지명되는 기록을 세웠다. 남자부 신인드래프트에서 형제가 같은 해 지명된 것은 2018-2019시즌 이지석(삼성화재)-이지훈(대한항공)에 이어 두 번째다. 형제가 모두 1라운드에서 지명된 것은 남자부 최초다.

전체 5순위 한국전력은 인하대 2학년 리베로 여광우(176.3cm)를 지명했다. 여광우는 한국 배구의 대표적인 리베로 출신인 여오현 국가대표팀 코치의 장남이다. 세터로 활동하다 아버지의 뒤를 이어 리베로로 전향한 여광우는 올해 윤경과 함께 인하대의 상승세를 이끌었다.

6순위 삼성화재는 인하대 2학년 미들블로커 임인규(193cm)를 선택했다. 디펜딩 챔피언 대한항공은 7순위로 순천제일고 3학년 공격수 이승일(195.1cm)을 지명했다.

[서울=뉴스핌] 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 2026-2027 한국배구연맹(KOVO) 남자부 신인선수 드래프트에서 지명된 선수들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.28 football1229@newspim.com

이번 드래프트에는 고등학교 졸업 예정자 5명, 대학 재학생 48명, 실업팀 소속 선수 6명 등 총 59명이 참가했다. 역대 최다 인원으로, 남자부 신인드래프트 참가자가 50명을 넘은 것은 처음이다.

그러나 실제 프로 구단의 선택을 받은 선수는 18명에 그쳤다. 지명률은 30.5%로, 종전 최저였던 2020-2021시즌의 33.33%를 밑돌았다.

올해 드래프트에 참가자가 몰린 배경에는 신인선수 입단금 제도 폐지가 있다. KOVO는 2027-2028시즌부터 남자부 신인선수 입단금을 폐지하기로 결정했다. 대신 학교 지원금을 기존 1억원에서 1억 5000만원으로, 1라운드 지명선수 보수는 4000만원에서 6000만원으로 인상할 방침이다.

이에 입단금 제도 폐지 이전에 프로 진출을 노리는 대학 3학년 이하 선수들이 대거 신청했다. 올해 드래프트에 참가한 대학 저학년 선수는 18명이며, 1라운드 지명자 7명 중 대학 졸업반 선수는 전유석 한 명뿐이다.

이번 드래프트 1라운드 지명선수의 입단금은 전체 1~2순위 1억 6000만원, 3~4순위 1억 4000만원, 5~7순위 1억 1000만원이다. 신인선수의 연봉은 4000만원이며, 수련선수는 2400만원을 받는다.

football1229@newspim.com