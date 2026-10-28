삼성바이오에피스, 3분기 만에 작년 연간 영업익 97% 달성

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3분기 매출 4422억원·영업익 1326억원

마일스톤 제외 영업익 21.3% 증가

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오에피스가 바이오시밀러 판매 확대에 힘입어 올해 3분기까지 지난해 연간 영업이익의 97%를 달성했다.

28일 지주회사 삼성에피스홀딩스의 실적 발표에 따르면 삼성바이오에피스는 올해 3분기 매출 4422억원, 영업이익 1326억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 0.3%, 영업이익은 2.8% 증가했다. 직전 분기와 비교하면 각각 12.7%, 53.1% 늘었다.

삼성바이오에피스 사옥 [사진=삼성바이오에피스]

마일스톤 수익을 제외한 매출은 4165억원, 영업이익은 1069억원으로 전년 동기 대비 각각 4.1%, 21.3% 증가했다. 솔리리스 바이오시밀러 'SB12'와 스텔라라 바이오시밀러 'SB17'의 글로벌 매출 확대가 성장을 이끌었다.

올해 3분기 누적 매출은 1조2893억원, 영업이익은 3632억원이다. 누적 영업이익은 지난해 연간 영업이익 3759억원의 약 97%에 해당한다.

삼성바이오에피스는 현재 글로벌 시장에서 바이오시밀러 11종을 판매하고 있다. 후속 바이오시밀러 후보물질 9종과 함께 항체·약물접합체(ADC) 항암제 2종, 장기지속형 비만 치료제 1종도 개발 중이다.

키트루다 바이오시밀러 후보물질 'SB27'은 지난 6월 글로벌 임상 3상 결과를 발표한 데 이어 8월 국내 품목허가 절차에 들어갔다. 이달 초에는 테바와 파센라·일라리스 바이오시밀러 후보물질의 미국·유럽 등 주요 시장 판매를 위한 파트너십 계약을 체결했다.

신약 부문에서는 첫 ADC 후보물질 'SBE303'의 글로벌 임상 1상을 지난 3월 시작했다. 최근 미국 식품의약국(FDA)으로부터 패스트 트랙 지정을 받았다. 후속 ADC 후보물질 'SBE313'과 장기지속형 비만 치료제 'SBE501'은 전임상 단계다.

한편 삼성에피스홀딩스의 3분기 연결 매출은 4419억원, 영업이익은 1050억원으로 집계됐다. 삼성바이오에피스 실적에 인수회계에 따른 개발비 상각 등 회계 조정이 반영됐다.

삼성에피스홀딩스는 삼성바이오에피스 외에 바이오 기술 플랫폼 개발사 에피스넥스랩과 중국 연구개발센터 삼성바이오에피스 차이나를 운영하고 있다.

sykim@newspim.com