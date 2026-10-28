공명, BH엔터테인먼트와 전속계약…이병헌·김고은과 한솥밥

AI 핵심 요약beta
- 공명은 28일 BH엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다
- 공명은 드라마와 영화에서 다양한 장르의 연기력을 보여줬다
- 공명은 현재 촬영 중인 작품 너의 그라운드에 출연한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 공명이 BH엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.
공명은 2013년 배우 그룹 서프라이즈로 데뷔한 뒤 다양한 작품을 통해 연기 스펙트럼을 넓혀왔다. 친근한 인상과 자연스러운 표현력을 바탕으로 청춘물부터 코미디, 로맨스, 사극까지 여러 장르를 오가며 자신만의 색깔을 보여줬다.
드라마 '화정', '딴따라', '혼술남녀', '하백의 신부 2017', '변혁의 사랑', '죽어도 좋아', '멜로가 체질', '홍천기' 등에 출연하며 차근차근 필모그래피를 쌓았다. 작품마다 다른 인물의 성격과 감정선을 섬세하게 표현하며 배우로서 입지를 다졌다.
영화에서도 활약을 이어갔다. '극한직업'에서는 열정 넘치는 막내 형사 재훈 역을 맡아 능청스러운 코미디 연기와 순수한 매력으로 관객들의 사랑을 받았다. 이후 '기방도령', '킬링 로맨스', '한산: 용의 출현', '시민덕희' 등에 출연하며 장르와 캐릭터에 따라 달라지는 연기 변신을 선보였다.
BH엔터테인먼트는 "공명은 장르에 대한 이해와 안정적인 연기력을 바탕으로 인물의 매력을 설득력 있게 전달해 온 배우"라며 "그동안 다양한 작품에서 보여준 모습뿐 아니라 앞으로 펼쳐갈 새로운 가능성도 기대하고 있다"고 밝혔다. 이어 "공명이 좋은 작품과 다양한 캐릭터를 통해 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 긴밀히 소통하며 함께하겠다"며 "현재 촬영 중인 작품 '너의 그라운드'에도 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 전했다.
한편 BH엔터테인먼트에는 이병헌, 김고은 등 다수의 배우가 소속돼 있다. BH엔터테인먼트는 국내외에서 활동하는 배우들을 기반으로 한 글로벌 매니지먼트사다.
moonddo00@newspim.com