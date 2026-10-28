경기문화재단 '경기젊은작가' 작품 구입…작품가격 최대 150만원

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공공 미술품으로 등록

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 '경기젊은작가 New Blood' 2026년 작품구입 공모를 실시한다고 28일 밝혔다.

공모 포스터. [사진=경기문화재단]

경기문화재단이 2021년부터 추진해 온 청년 신진작가 작품구입 사업 '경기젊은작가 New Blood'는 도내 청년 작가의 우수한 작품을 발굴하고 공공 미술품으로 구입함으로써 창작활동을 지원한다.

또 구입 작품을 다양한 전시와 대여사업에 활용해 도민의 문화예술 향유 기회를 확대하고 있다.

모집 분야는 한국화, 회화, 드로잉, 판화, 사진, 조각, 설치, 미디어아트 등 8개 분야다.

응모 작품은 1인 1점을 원칙으로 하며 작품 제안가격은 지원자당 최대 150만 원 이내다.

공모 대상은 경기도 소재 미술대학·미술대학원의 2027년 졸업예정자 또는 경기도에 거주하는 미술대학·미술대학원의 2027년 졸업예정자다.

2026년 8월 졸업자도 지원 대상에 포함된다.

경기도 소재 대학의 졸업예정자는 거주지에 관계없이 지원할 수 있으며 경기도 거주자는 소속 대학의 소재지에 관계없이 신청할 수 있다.

공모 접수는 오는 11월 2일부터 16일까지 국가문화예술지원시스템(NCAS)을 통해 진행된다.

결과는 12월 1일 경기문화재단 누리집을 통해 발표할 예정이다.

경기문화재단 관계자는 "최종 구입된 작품은 경기문화재단이 운영하는 공공 미술품 컬렉션 '경기미술창고'의 소장품으로 등록돼 다양한 전시와 공공 대여사업에 활용된다"고 전했다.

공모에 관한 자세한 사항은 경기문화재단 누리집에서 확인할 수 있다.

ssamdory75@newspim.com