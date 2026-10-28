함평군, 전북·전남광주 5개 시군 서해안철도 유치 한뜻

AI 핵심 요약beta
- 함평군 등 5개 시군은 28일 서해안철도 공동 대응에 나섰다
- 5개 시군은 국가철도망 반영 등 5대 실행과제를 제시했다
- 서해안철도는 군산에서 목포까지 110㎞로 추진된다
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[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 함평군이 전북 군산시·부안군·고창군·전남광주 영광군과 서해안철도의 국가계획 반영을 위해 공동 대응에 나섰다.
함평군은 28일 국회의사당 의원회관에서 서해안철도 공동메시지 발표 행사를 열고 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 5대 실행과제를 제시했다고 밝혔다.
행사에는 이개호·윤준병·김의겸·박지원 국회의원과 이원택 전북특별자치도지사, 황기연 전남광주통합특별시 행정문화부시장, 이남오 함평군수 등 관계자 60여 명이 참석했다.
참석자들은 서해안철도가 군산에서 부안·고창·영광·함평을 거쳐 목포까지 연결되는 광역 교통축으로서 주민 이동 편의를 높이고 산업·물류 경쟁력과 관광 활성화를 뒷받침할 핵심 기반시설이라는 데 뜻을 모았다. 새만금과 전남광주 산업 거점을 연결하고 동해안·남해안·서해안을 잇는 한반도 U자형 철도망 완성에도 기여할 것으로 기대했다.
5개 시군은 국가철도망 구축계획 공동 대응과 예비타당성조사 협력, 최적의 노선·역세권 계획 마련, 철도 연계 산업·관광 발전전략 수립, 착공까지 지속적인 공동 대응체계 운영을 추진하기로 했다.
서해안철도는 총연장 110㎞에 사업비 4조7919억원 규모로 추진되는 사업이다. 현재 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 목표로 관계기관 건의와 정책적 타당성 확보 활동이 진행되고 있다.
이남오 함평군수는 "산업·물류 경쟁력 강화와 관광 활성화, 지역 상생발전을 위해 서해안철도의 국가철도망 구축계획 반영이 반드시 필요하다"며 "철도가 연결될 수 있도록 5개 시군이 함께 협력하겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com